Bolo de Santo Antônio terá venda extra no Arraial da Praça do Rádio

A tradicional venda do Bolo de Santo Antônio, promovida pela Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio, terá uma edição extra nesta sexta-feira (13) durante o 23º Arraial de Santo Antônio, na Praça do Rádio Clube, em Campo Grande.

A iniciativa atende à alta procura registrada nos últimos dias. A venda dos bolos será realizada somente após a celebração da Santa Missa, nas barracas identificadas com o nome da Catedral. O valor individual permanece R$ 15.

Neste ano, a iguaria vem recheada com uma surpresa especial: foram inseridas três mil alianças no interior dos bolos, incluindo dois pares de alianças de ouro, representadas por vouchers.

Os felizardos que encontrarem os cupons deverão realizar a troca na secretaria da Catedral. Os horários de atendimento da secretaria para a troca dos vouchers são:

Segunda-feira: das 13h30 às 17h30

Terça a sexta-feira: das 07h30 às 17h30

Sábado: das 07h30 às 11h

