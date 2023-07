Bora de show? Natiruts se apresenta hoje no Parque das Nações Indígenas

Está sem fazer nada durante esse domingo? Que tal aproveitar o show da banda brasiliense Natiruts no que marca a inauguração do projeto "MS ao Vivo", em Campo Grande. A apresentação acontece no Parque das Nações Indígenas.

O evento também conta com a participação da cantora Karla Coronel. A entrada é gratuita e o evento é realizado pelo Governo do Estado com apoio da Fundação de Cultura e do Sesc MS.

Com 25 anos de história, Natiruts fará uma apresentação de Reggae romântico, muito brasileiro mas também meio latino e meio blues, com a canção “Ela” que é o cartão de visitas do disco Good Vibration, trazido nesta turnê.

Natureza e arte se entrelaçam na levada dos Natiruts, que vai ao vento, nas asas de um beija-flor, penetra nos ouvidos, sacode os quadris e rapidamente chega ao coração.

No local haverá área para PCD e também tradução em LIBRAS durante os shows. Será permitida a entrada com cooler de bebidas, tereré e lanches, sendo proibida a entrada de objetos perfurocortantes e garrafas de vidro.

