"Bora pro 'cine"? Veja quais filmes estão em cartaz por apenas R$ 10 reais

Começa hoje (6) e segue até a próxima quarta-feira (12), a ‘Semana do Cinema’ em todo o Brasil. Em Campo Grande, os cinemas participantes são das redes Cinemark, Cinépolis e UCI. Os ingressos estão saindo a R$ 10.

Filmes para assistir:

“Sonic 3”, “Mufasa – O Rei Leão”, “O Maravilhoso Mágico de Oz”, ”A Verdadeira Dor”, ”Blindado”, “Anora”, “Conclave”, “O Homem do Saco”, “Setembro 05”, “Covil de Ladrões”, “Acompanhante Perfeita”, “Emília Perez”, “O Auto da Compadecida 2”, e até o indicado para o Oscar “Ainda Estou Aqui”, protagonizado pela atriz Fernanda Torres.

A promoção vale para ingressos em salas 2D e 3D. Além do valor promocional nos ingressos, combos com pipoca e refrigerantes também estão com valores especiais em cada rede.

Mais de 15 milhões de pessoas foram aos cinemas nos cinco últimos anos, de acordo com a Fenec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), em parceria com a Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex).

