Branca de Neve, Demolidor e mais: Veja os lançamentos do streaming e cinema para março

Fevereiro chega ao fim, e com março marcando o início oficial da folia, o que não falta são opções para os “não tão foliões” pularem o carnaval do conforto da sua casa ou em uma sala de cinema com os lançamentos que marcam o mês.

Com uma variedade de produções, que vão desde live-actions de um clássico amado até novas temporadas de animações e séries que tem um espaço no coração de muitos, opção e variedade é garantida.

Confira a lista feita pelo JD1 de lançamentos para o mês de fevereiro da Netflix, Disney+, Prime Video e cinemas:

Netflix:

01/03 - Amor e Batatas

01/03 - A Fuga das Galinhas

01/03 - O Poderoso Chefinho

01/03 - Os Croods

01/03 - Plankton: O Filme

01/03 - Um Lugar Silencioso: Parte II

01/03 - Bad Boys Para Sempre

01/03 - Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado

04/03 - Com Amor, Meghan

05/03 - O Leopardo

06/03 - Beauty in Black: Temporada 1 - Parte 2

06/03 - Larissa: O Outro Lado de Anitta

07/03 - F1: Dirigir para Viver - Temporada 7

07/03 - Os Estagiários

07/03 - Se a Vida Te Der Tangerinas…

10/03 - Renfield: Dando o Sangue Pelo Chefe

12/03 - Todo Mundo Ao Vivo com John Mulaney

14/03 - The Electric State

16/03 - A Escolha Perfeita

16/03 - A Escolha Perfeita 2

16/03 - A Escolha Perfeita 3

16/03 - Scarface

16/03 - Trolls

19/03 - Tornado: Joplin em Ruínas

20/03 - Assassinato na Casa Branca

20/03 - Rei Lobo

21/03 - Revelações

21/03 - Nosso Sonho

27/03 - Sobrevivendo em Grande Estilo - Temporada 2

28/03 - A Lista da Minha Vida

Disney+:

01/03 - Medalist – T1:E9

04/03 - Paradise – T1:E8 (Final da temporada)

04/03 - Demolidor: Renascido – T1:E1 e E2

05/03 - Ganhar ou Perder – T1:E5 e E6

05/03 - Ishura – T2:E9 (Final da temporada)

06/03 - The Kardashians – T6:E6

06/03 - Uma Mente Excepcional – T1:E8

06/03 - Deli Boys – Temporada 1

08/03 - Medalist – T1:E10

11/03 - Demolidor: Renascido – T1:E3

12/03 - Ganhar ou Perder – T1:E7 e E8 (Final da temporada)

12/03 - Gretel e o Hamster – T2:E1 a E4

12/03 - Moana 2 (2024)

12/03 - Meet the Pickles: O Making of de Ganhar ou Perder (2025)

13/03 - Uma Mente Excepcional – T1:E9

13/03 - The Kardashians – T6:E7

14/03 - Henry & Klauss: Mestres da Mágica (2025)

14/03 - Bill Burr: Drop Dead Years (2025)

15/03 - Medalist – T1:E11

16/03 - Grey’s Anatomy – Temporada 20

18/03 - Demolidor: Renascido – T1:E4

19/03 - Canibal – T2:E1 e E2

19/03 - Gretel e o Hamster – T2:E5 a E8

19/03 - Uma Família Perfeita – T1:E1 e E2

19/03 - Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi – T2:E12 a E23

19/03 - Traição e Redenção (Hyper Knife) – T1:E1

20/03 - O’Dessa (2025)

20/03 - The Kardashians – T6:E8

20/03 - Uma Mente Excepcional – T1:E10

21/03 - MMA – Meu Melhor Amigo (2025)

22/03 - Medalist – T1:E12

24/03 - David Blaine: Magia Inesperada – T1:E1 e E2

25/03 - Demolidor: Renascido – T1:E5

26/03 - Station 19 – Temporada 7

26/03 - Traição e Redenção (Hyper Knife) – T1:E2

26/03 - Canibal – T2:E3

26/03 - Gretel e o Hamster – T2:E9 a E12

27/03 - Uma Mente Excepcional – T1:E11

27/03 - The Kardashians – T6:E9

28/03 - Alexandre e a Viagem Terrível, Horrível, Espantosa e Horrorosa (2025)

29/03 - Medalist – T1:E13 (Final da temporada)

31/03 - David Blaine: Magia Inesperada – T1:E3 e E4

Prime Video:

05/03 - Amazon Music Live – 1ª Temporada

05/03 - As Bruxas de Mayfair – 2ª Temporada

05/03 - O Aprendiz

06/03 - Queimando o Filme

07/03 - Borderlands: O Destino do Universo Está em Jogo

12/03 - Não Fale o Mal

13/03 - A Roda do Tempo – 3ª Temporada

14/03 - A Contadora de Filmes

15/03 - Barbie

15/03 - Os Cavaleiros do Zodíaco

17/03 - Não Solte!

20/03 - Duplicity

22/03 - Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa

26/03 - Gran Turismo: De Jogador a Corredor

26/03 - Pássaro Branco: Uma História de Extraordinário

27/03 - Holland

28/03 - Aqui

30/03 - Reagan

31/03 - Divorce Insurance – 1ª Temporada

Cinemas:

06/03 - Mickey 17

06/03 - Uma Advogada Brilhante

13/03 - Better Man – A História de Robbie Williams

13/03 - Vitória

20/03 - Branca de Neve

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também