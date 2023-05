Brasil e Argentina se unem em espetáculo de dança em Campo Grande

Com direção e provocação da artista argentina Bárbara Alonso, a intérprete campo-grandense Jackeline Mourão estreia o seu mais novo solo ´Sintonizar ao momento del cambio´ sexta (02), sábado (03) e domingo (04), às 19h30, na Casa de Ensaio, com entrada gratuita. O espetáculo foi vencedor do concurso ´1° Prêmio Ipê de Dança – 2021´, promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e, tem o apoio da Cultura Argentina al Mundo.

O espetáculo é o resultado de uma colaboração entre a cidade de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, Brasil, e Buenos Aires, na Argentina. Desafiando fronteiras e transcendo limites, Jackeline e Bárbara guiam a audiência por uma experiência singular de metamorfose e descoberta.

Jackeline Mourão é artista da dança, performer, improvisadora, professora e brincante. Transita por vários coletivos artísticos na capital, entre eles a Cia Dançurbana (2010 - 2023) e o Grupo Expressão de Rua (2008 - 2023). Em 2019, criou seu primeiro trabalho solo, "Talvez seja isso”, com o qual se apresentou no Palco Virtual (2020), do Itaú Cultural/SP, no JUNTA Festival Internacional de Dança de Teresina/PI (2021) e no SESC Cultura (2019).

Bárbara Alonso é uma artista da dança com sólida formação acadêmica na área. Além de suas realizações artísticas, também se dedica ao ensino de disciplinas relacionadas à dança em instituições educacionais. Sua versatilidade e competência têm sido evidenciadas por meio de colaborações com companhias e grupos independentes, destacando-se em diferentes contextos e estilos de dança.

“Para mim é um privilégio realizar meu primeiro trabalho como diretora. Anteriormente atuei como assistente de direção, colaborei em alguns trabalhos e trago muitas horas como intérprete em muitos processos criativos. Mas até então ainda não tinha dirigido uma obra como diretora. Esta é a minha primeira obra prima e vim ao Brasil para realizá-la com uma equipe de trabalho maravilhosa, na qual cada pessoa envolvida está se dedicando muito e com muita sensibilidade. Realmente me sinto muito privilegiada de poder realizar este trabalho aqui”, revela Bárbara.

Jackeline finaliza destacando que essa experiência tem sido enriquecedora: “Inicialmente tive contato com a Bárbara de forma online e já era muito bom, mas era um contato distante, até abordamos no solo essa relação da tecnologia como mediadora das relações. Ela traz modos diferentes de ver, de fruir, de sentir a dança; pautados em cima da experiência que traz da Argentina. Então, esse intercâmbio está sendo muito bom, estou tendo a oportunidade de experimentar, de aprender mesmo, de trocar”.

Serviço: Jackeline Mourão estreia o solo ´Sintonizar ao momento del cambio´ sexta (02), sábado (03) e domingo (04), às 19h30, na Casa de Ensaio (rua Visconde de Taunay, 203, bairro Amambaí). Reservas de ingressos pelo Sympla em www.sympla.com.br/evento/sintonizar-ao-momento-del-cambio/2013522. Mais informações pelo Instagram.

