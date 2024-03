Bruna Louise em Campo Grande; show será em agosto

A comediante Bruna Louise volta a Campo Grande com seu novo espetáculo “Ela tá correndo”. A apresentação será no dia 10 de agosto, no Teatro Dom Bosco. A humorista também se apresenta em Dourados no dia 11 de agosto.

No espetáculo, Bruna busca ir além do entretenimento ao abordar questões como preconceitos, julgamentos e escolhas que tentam impor a ela.

Com uma rotina que alia muito trabalho e diversão, a comediante tem muita história para contar e a ideia é fazer o público se acabar com suas derrotas e vitórias.

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 67,00 + taxas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também