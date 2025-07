Calçada da fama de Bonito tem homenagem a artistas do cinema e toque pantaneiro

A cidade de Bonito, a 298 quilômetros de Campo Grande, inaugurou Calçada das Pegadas da Memória do Cinema Sul-Americano, uma homenagem aos artistas do cinema, que ganhará um toque pantaneiro em razão das fotos e pegadas dos animais da região.

A ideia foi inspirada na famosa calçada de Los Angeles, nos Estados Unidos. Porém, diferentemente da americana, a calçada sul-mato-grossense une natureza, arte e memória.

Ana Brun, atriz paraguaia, foi a primeira a ter as mãos gravadas na calçada da fama. Ela foi premiada no Festival de Berlim pela melhor interpretação feminina no filme 'As Herdeiras'.

Além dela, demais artistas também tiveram suas mãos 'capturadas', como atores brasileiros Antônio Pitanga e Maeve Jinkings, o distribuidor independente Jean Thomaz Bernardini e a professora e produtora Cecilia Diez.

Ao longo desta semana, também serão homenageadas outras personalidades: o artista local Humberto Espíndola, a atriz Claudia Ohana, o ator Thiago Lacerda, o cineasta José Eduardo Belmonte, o documentarista Aurélio Michillis e o diretor e roteirista Luiz Carlos Lacerda.

Josmail Rodrigues, prefeito de Bonito, usou as redes sociais para comemorar o espaço criado para homenagear os artistas e os animais da fauna pantaneira.

"Uma homenagem especial aos artistas que passam pela nossa cidade e também à nossa fauna. Aqui, no lugar das estrelas, temos pegadas de animais da nossa região", escreveu.

