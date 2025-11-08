Menu
Cultura

Campanha Papai Noel dos Correios começa na segunda-feira em MS

Mais de 5,7 mil pedidos de presentes já estão cadastrados no Estado

08 novembro 2025 - 10h12Taynara Menezes
Campanha começa com intuito de promover ações para as criançasCampanha começa com intuito de promover ações para as crianças   (Divulgação/Correios)

A tradicional Campanha Papai Noel dos Correios começa nesta segunda-feira (10) em Mato Grosso do Sul, convidando a população dos 79 municípios do Estado a adotar as cartinhas escritas por crianças em situação de vulnerabilidade social. Nesta edição, já são mais de 5,7 mil pedidos cadastrados, vindos de 45 instituições, entre escolas públicas e organizações da sociedade civil, além de cartas enviadas por crianças de até 10 anos.

Criada há 36 anos, a campanha mobiliza funcionários dos Correios e voluntários de todo o país em uma corrente de solidariedade que já atendeu quase 7 milhões de cartinhas. Só em 2024, quando a iniciativa completou 35 anos, foram 350 mil cartas adotadas em todo o Brasil.

Em 2025, o Bom Velhinho chegou de forma sustentável, de bicicleta elétrica, no lançamento nacional da campanha, realizado na última sexta-feira (7), em Brasília. O gesto simboliza o compromisso dos Correios com soluções sustentáveis e responsáveis.

As cartinhas podem ser adotadas presencialmente nas agências participantes ou on-line, no Blog do Noel. No mesmo endereço, estão disponíveis as informações sobre locais, datas e horários dos pontos de adoção e entrega dos presentes.

Entre os pedidos mais comuns estão bonecas, carrinhos de controle remoto, material escolar e bicicletas.
Para garantir o acompanhamento das adoções, madrinhas e padrinhos devem informar o CPF ou CNPJ no momento do cadastro. A entrega dos presentes deve ser feita presencialmente nos locais indicados, devidamente identificados com as informações da cartinha.

As crianças interessadas em participar devem escrever cartas manuscritas, estimulando a criatividade e o hábito da escrita. O envio pode ser feito nas agências participantes ou pelo Blog do Noel. As cartas selecionadas são disponibilizadas para adoção, desde que não contenham endereço, telefone ou foto da criança.

 

