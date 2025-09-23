Campo Grande abre licitação para construção do Parque Turístico do Céuzinho

A prefeitura de Campo Grande abriu processo de licitação para as obras na região da Cachoeira do Céuzinho, que será o primeiro Parque Turístico Municipal. Localizado às margens da Estrada Municipal CG-060, o novo espaço será implantado em uma área de 28 hectares, dentro da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula.

A construção do parque foi oficialmente iniciada com o lançamento da pedra fundamental em 28 de agosto de 2023, mas agora avança com a contratação da empresa responsável pelas obras. O projeto prevê investimento de R$ 8,6 milhões, com recursos do Tesouro Municipal e do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, e prazo de execução de 540 dias.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), os trabalhos serão realizados em duas etapas. A primeira inclui a construção do pórtico de entrada, área de recepção, estacionamento, sala de jogos, banheiros, playground e vestiários. Na segunda fase, será a vez dos mirantes, que permitirão uma visão privilegiada das belezas naturais da região.

O futuro Parque Turístico Cachoeiras do Céuzinho será um complexo de lazer e contato com a natureza, contando com quatro cachoeiras já existentes, além de quiosques, redários, restaurante, estrutura de apoio para trilhas e outras atrações voltadas ao turismo ecológico.

Além da estrutura física, o município também irá elaborar o Plano de Manejo da Unidade de Conservação, com foco na preservação ambiental e no uso sustentável da área.

