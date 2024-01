Campo Grande celebra chegada de 2024 na Cidade do Natal com queima de fogos

Milhares de campo-grandenses deram as boas-vindas ao ano novo celebrando o Réveillon na Cidade do Natal. As festividades reuniram famílias em um espaço especialmente preparado na Vila Morena, nos altos da Avenida Afonso Pena, onde aconteceu a tradicional queima de fogos de quatro minutos, realizada de forma silenciosa. Segundo a organização da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), um público de mais de 15 mil pessoas passou pelo local.

A programação preparada pela Prefeitura de Campo Grande teve início com a Parada Natalina às 21h, seguida por diversas atrações musicais a partir das 22h. O DJ BWM agitou o público às 22h, e tocou as músicas sucessos em 2023 como “Voando pro Pará” de Joelma e muitas outras.

O público foi chegando cada vez mais e a galera toda curtiu e dançou muito. O show teve direito a pirotecnia com luzes, fumaça e confetes. O DJ dançou muito no palco e animou o público com funks antigos do Furacão 2000.

Jaqueline Andrea Guerra, de 53 anos, mora no Bairro Itamaracá e demonstrou entusiasmo e satisfação com as festividades. “Eu achei muito bacana a iniciativa da Prefeitura em proporcionar momentos de alegria e confraternização durante a chegada do novo ano. Trouxe toda a família”, disse ela.

Marina Morena, de 44 anos, é de Tocantins e veio visitar irmã que mora há alguns anos em Campo Grande. Ela ficou encantada com o espaço e com a organização. “Olha eu estou maravilhada. Está tudo lindo, amei de verdade. Nunca tinha visto um lugar tão organizado como este, uma cidade tão limpa e com pessoas tão acolhedoras. Me senti em casa e a Cidade do Natal é única”.

Por volta das 23h iniciou uma leve chuva, mas a população continuou na Cidade do Natal acompanhando a apresentação e aguardando a queima de fogos.

A Guarda Civil Metropolitana teve reforço no efetivo com mais 20 guardas e 8 viaturas, dando mais segurança e tranquilidade para as famílias que estavam no local.

Tamirs Ortiz, de 21 anos, mora no Bairro Los Angeles, e foi assistir o show da Virada com o esposo. “Vamos ficar até o final, pois gostamos muito de pagode. Nossa expectativa hoje é a melhor possível. Está tudo muito bom.”

Michelle Conceição, de 29 anos, veio do Amapá para passar a virada com o esposo, que mora em Campo Grande, mas trabalha em Ribas do Rio Pardo em uma construtora da fábrica de celulose. “Gosto de pagode e vamos acompanhar até o final. Ficamos felizes de vir aqui hoje, uma programação excelente.”

Ao comemorar a chegada de 2024, a prefeita Adriane Lopes, destacou que um novo tempo chegou em Campo Grande, a Capital das Oportunidades e que a administração estará focada para cumprir as metas estabelecidas, seguir com as obras e melhorias no atendimento à população.

Com o clima fresco e garoa, o Grupo Samba 10 preparou o palco para a virada do ano com um envolvente show de samba e pagode às 23h30. À meia-noite, houve uma pausa nas apresentações musicais, e o céu dos altos da Avenida Afonso Pena foram iluminados com um espetáculo de luzes em boas-vindas ao ano de 2024.

As festividades continuaram animadas até 1h30, com a população elogiando a preparação da Prefeitura de Campo Grande para o evento. A programação diversificada, que incluiu não apenas a queima de fogos, mas também atrações musicais, contribuiu para criar um ambiente festivo e acolhedor.

A Prefeitura de Campo Grande continuará com as celebrações com a programação do “Natal de CG é Tamanho Família” estendendo-se até o dia 7 de janeiro de 2024. O local abre suas portas às 17h30 e encerra as atividades diárias às 22h, oferecendo uma variedade de atividades para toda a família.

