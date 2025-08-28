Campo Grande recebe Liniker em edição de setembro do MS ao Vivo

Campo Grande será palco de mais uma edição do projeto MS ao Vivo no dia 7 de setembro (domingo), a partir das 17h, no Parque das Nações Indígenas.
A grande atração nacional será a cantora Liniker, que se apresenta com seu álbum CAJU, enquanto o cantor sul-mato-grossense Silveira fará a abertura do evento. A entrada é gratuita.
O projeto, promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), da Fundação de Cultura de MS e do Sesc-MS, busca valorizar a música e a cultura local, oferecendo espetáculos de qualidade à população.
Natural de Araraquara (SP), Liniker é reconhecida por sua voz marcante e autenticidade artística. Desde o lançamento do EP Cru (2015), a cantora vem conquistando público e crítica, com sucessos como Remonta (2016) e Goela Abaixo (2019).
Além da música, Liniker atuou como Cassandra na série Manhãs de Setembro (2021), da Prime Video.
Seu primeiro álbum solo, Indigo Borboleta Anil (2021), recebeu o prêmio do Grammy Latino, tornando Liniker a primeira artista transgênero a conquistar a premiação.
Em 2024, lançou CAJU, com 14 faixas que exploram emoções e experiências pessoais, com participações de artistas como Lulu Santos, BaianaSystem, ANAVITÓRIA e Pabllo Vittar. O disco é considerado uma jornada sonora de resistência, afeto e liberdade.
Silveira mistura MPB, pop e soul em AfroAfetos
O cantor e compositor corumbaense Silveira iniciou sua trajetória musical aos 13 anos, na igreja, e desde 2020 segue carreira solo, se destacando na cena musical do estado.
Com influências de MPB, pop, soul e ritmos afro-latinos, suas músicas abordam resistência, ancestralidade e afeto.
O show AfroAfetos já passou por importantes palcos de Mato Grosso do Sul, incluindo o Festival América do Sul Pantanal e o Festival de Inverno de Bonito, e reforça o compromisso do artista em levar emoção e reflexão ao público.
