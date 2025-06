Campo Grande recebe show do Atitude 67 neste domingo com entrada gratuita

Esqueceu? Pois o JD1 veio te lembrar que Campo Grande receberá, neste domingo (15), o grupo Atitude 67, no projeto MS ao Vivo.

O show acontecerá no Parque das Nações Indígenas, a partir das 17h, com entrada gratuita. A abertura ficará por conta do grupo Top Samba, e entre os shows haverá a intervenção artística do espetáculo “Andança Brincante”, do Ateliê Ramona Rodrigues.

A iniciativa é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), em parceria com o Sesc-MS.

O projeto tem como objetivo valorizar a cultura regional e nacional, com uma programação diversificada de shows ao longo do ano.

O Atitude 67 trará para o público sul-mato-grossense o projeto “Sunset Meia Sete”, que marca uma nova fase da banda com sonoridade mais madura e inspirada em fins de tarde.

No repertório também estarão sucessos como “Saideira” e “Cerveja de Garrafa”, além das novas faixas do EP lançado neste ano.

