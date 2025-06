Campo Grande sedia 10ª edição do "Fronteiras: Arte, Psicodrama e Filosofia"

Estão abertas as inscrições para a 10ª edição do evento “Fronteiras: Arte, Psicodrama e Filosofia”, que pela primeira vez, chega em Campo Grande com promessa de uma experiência imersiva e inovadora.

Com o tema “Transver o Mundo”, a edição deste ano do evento homenageia o poeta Manoel de Barros, convidando os participantes a exercitar um olhar renovado sobre o cotidiano, a desnaturalizar o óbvio e a encontrar beleza e profundidade nas sutilezas da vida, assim como o “poeta das coisas insignificantes” ensinou ao brasileiro.

Criado em 2011 pelos psicodramatistas Devanir Merengué e Valéria Brito, o evento percorre o Brasil levando um espaço único de experimentação e reflexão, e neste ano, escolheu Campo Grande como sede buscando reforçar a obra e o espírito de Manoel de Barros, com uma linguagem sensorial rica em imagens da natureza pantaneira que ecoa na proposta do programa.

O evento está aberto para profissionais e interessados em psicologia, arte, filosofia, educação e áreas afins, bem como para o público em geral que busca vivenciar momentos de intensa troca, aprendizado e autoconhecimento.

Para se inscrever, basta acessar o link .

O evento acontece de 19 a 21 de junho no Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, na Avenida Calógeras, 3000, no Centro.

