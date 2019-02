Capital sedia festival de Rock 100% dedicado à música autoral local

A primeira edição do festival #minhaspalavras Rock Festival promete divulgar e prestigiar o “Rock Autoral” em Campo Grande. A iniciativa tem o objetivo de abrir espaço, para as bandas que querem mostrar seu trabalho criativo.

O evento contará com a participação de três bandas, que irão mostrar suas músicas próprias. De acordo com a organização, as banda estão preparando um show totalmente diferente, que levará o público a uma experiência única.

Para este primeiro encontro estará presente às bandas Seven Four, Arizona Nunca Mais e Mad Men Convoy, terão 50 minutos cada, para mostrar suas músicas.

Seven Four (Dany Cristinne – Vocal e Guitarra base, Marcelo Santana – Guitarra solo, Renato Monteiro – Baixo, Velbion Leonardo – Bateria)

Arizona Nunca Mais (Heitor Luiz – Vocal e Guitarra, Renan Max – Bateria, Heitor Teixeira – Baixo )

Mad Men Convoy (Israel Cabral – Vocal, Felipe Tiecher – Guitarra solo e Backing vocal, Pedro Possebon – Guitarra base e Backing vocal, Eddie Allen – Baixo, Rafael Tiecher – Bateria)

O evento #minhaspalavras Rock Festival, acontecerá amanha (14), e começa às 21h, e será no Jack Music Hall, que fica na Rua Quinze de Novembro, 2090, no Jardim dos Estados. A entrada custará R$ 10,00. E o evento será 100% autoral.

