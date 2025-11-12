Menu
Campo Grande será palco da 5ª edição do Cerrado Abierto com danças contemporâneas

Evento acontece de quinta-feira a domingo, reunindo artistas nacionais, da Argentina e Uruguai

12 novembro 2025 - 16h10Taynara Menezes
Evento é reconhecido como a principal mostra de dança contemporânea de Mato Grosso do SulEvento é reconhecido como a principal mostra de dança contemporânea de Mato Grosso do Sul   (Foto: Divulgação)

De quinta (13) a domingo (16), Campo Grande será palco da segunda etapa da 5ª edição do “Cerrado Abierto – Mostra de Danças Contemporâneas”, reunindo artistas do Brasil, Argentina e Uruguai em quatro dias de espetáculos, oficinas, exposições, videodanças e rodas de conversa.

Reconhecida como a principal mostra de dança contemporânea de Mato Grosso do Sul, a edição 2025 propõe ampliar fronteiras artísticas e discutir temas como gênero, sexualidade e modos de existência, unindo arte e reflexão. O evento conta com investimento do programa Iberescena, por meio da Funarte, Ministério da Cultura e Governo Federal.

A programação tem início na quinta-feira (13), às 19h, no Sesc Teatro Prosa, com o solo “Talvez Seja Isso”, de Jackeline Mourão (MS), seguido por “KRUMPFORismo”, da uruguaia Eugenia Chirimini.

Na sexta (14), também no Sesc Teatro Prosa, a Mostra de Videodanças abre a noite, seguida do espetáculo “Peça Única”, da House of Hands Up MS, pioneira na cena vogue sul-mato-grossense. Ingressos para os dois dias devem ser reservados pelo Sympla.

O sábado (15) traz roda de conversa e exposição na Hámor Livraria, além da Mostra de Videodanças no Centro Cultural José Octávio Guizzo. À noite, o argentino Iván Haidar apresenta “No Estoy Solo” no Teatro Aracy Balabanian.

Encerrando a programação no domingo (16), o espetáculo “Código Genético”, de Ariane Nogueira (MS), ocupa o palco do Aracy Balabanian, seguido da Ecoball no Centro Cultural José Octávio Guizzo, com performances da Hands Up MS e Félix Pimenta (SP).

A classificação indicativa e mais informações estão disponíveis no site www.cerradoabierto.com.br e no Instagram @aradocultural.

