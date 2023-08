Campo-grandense Aracy Balabanian morre aos 83 anos

A atriz campo-grandense Aracy Balabanian, de 83 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (7) após uma luta intensa contra um câncer de pulmão, diagnosticado ainda em outubro do ano passado. Ela estava internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro.

A informação foi divulgada pela jornalista Fábia Oliveira em sua coluna no site Metrópoles, mas também confirmada por amigos e familiares da artista.

Natural da capital sul-mato-grossense, Balabanian estreou oficialmente nas telinhas em 1965 ao estrelar "Antígona", em uma versão teleatral da TV Tupi. A atriz também tinha em seu vasto currículo atuações em séries e novelas.

Suas participações marcantes ficam por conta de Sai de Baixo, Vila Sésamo, Corrida do Ouro, Ti-Ti-Ti e A Próxima Vítima. Ela despontou no teatro nos anos 1960, trabalhando em Os Ossos do Barão, de Jorge Andrade, e na montagem brasileira de Hair.

Seu último trabalho completo na TV foi a novela Sol Nascente, de 2016. Desde então, ela fez participações esporádicas em produções como Malhação e Juntos a Magia Acontece.

