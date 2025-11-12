Menu
Menu Busca quarta, 12 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Gov Soja Nov25
Cultura

Campo-grandense atinge top 10 de músicas usadas em reels no Instagram

Max Henrique estoura com sucesso 'Atordoado' e vibra com marca registrada

12 novembro 2025 - 16h39Luiz Vinicius
Max Henrique faz sucesso com a música 'Atordoado'Max Henrique faz sucesso com a música 'Atordoado'   (Divulgação/ Assessoria)

O cantor campo-grandense Max Henrique está fazendo sucesso com a música 'Atordoado', tanto que o hit atingiu o décimo lugar de áudios utilizados em reels no Instagram - uma das redes sociais mais usadas no mundo.

A marca foi registrada nesta quarta-feira, dia 12, e ele comemorou afirmando que "o Brasil inteiro está vendo a gente em alta lá", e que é a realização de um sonho.

"Graças a Deus, é a realização de um sonho, a primeira vez que isso acontece na minha carreira no Instagram, né?", afirmou o cantor Max Henrique. O hit também demonstra crescimento no YouTube, onde, em sua cidade natal, Campo Grande, já ocupa a 141ª posição.

Seu projeto mais recente é a música "Monza Carburado", que alcançou o Top #6 no YouTube com apenas uma semana de lançamento. Em comemoração aos seus 15 anos de carreira, Max Henrique gravou recentemente seu 4º DVD ao vivo em Campo Grande.

Ele também soma um número expressivo de seguidores nas redes sociais e possui mais de 10 milhões de visualizações em seu canal no YouTube.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Evento é reconhecido como a principal mostra de dança contemporânea de Mato Grosso do Sul
Cultura
Campo Grande será palco da 5ª edição do Cerrado Abierto com danças contemporâneas
Novas oficinas estão previstas para aprofundar o processo criativo do espetáculo
Cultura
Ariane Nogueira apresenta espetáculo de dança gratuito na Capital
O que começou com simples fotos de momentos fofos nas redes sociais, um gato dormindo na biblioteca, outro se espreguiçando no gramado, virou uma ferramenta de transformação
Cidade
Atração na universidade, gatinhos da UFMS procuram um lar cheio de amor
Papai Noel receberá as crianças em shopping
Cidade
Hohoho: Com atividades gratuitas, Papai Noel chega neste sábado no Norte Sul Plaza
A Cantora gospel é uma das principais atrações confimadas
Cultura
'Natal dos Sonhos' começa dia 29 e Ana Paula Valadão está entre as atrações nacionais
Arthur vai cantar no palco do programa do Ratinho
Cultura
Cantor de MS não esconde frio na barriga para se apresentar no Programa do Ratinho
Pagode, feira do Halloween e Japão Fest animam o 'domingão' na Capital e no interior
Cultura
Pagode, feira do Halloween e Japão Fest animam o 'domingão' na Capital e no interior
Campanha começa com intuito de promover ações para as crianças
Cultura
Campanha Papai Noel dos Correios começa na segunda-feira em MS
Ana Castela é a grande atração da noite desse sábado
Cultura
Chegada de Papai Noel, bazar e Ana Castela agitam o sábado na Capital
Fim de semana tem Ana Castela, Mundo Bita e chegada do Papai Noel na Capital
Cultura
Fim de semana tem Ana Castela, Mundo Bita e chegada do Papai Noel na Capital

Mais Lidas

As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Briga por som alto termina com rapaz esfaqueado quatro vezes no Jardim Noroeste
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'