Campo-grandense atinge top 10 de músicas usadas em reels no Instagram

O cantor campo-grandense Max Henrique está fazendo sucesso com a música 'Atordoado', tanto que o hit atingiu o décimo lugar de áudios utilizados em reels no Instagram - uma das redes sociais mais usadas no mundo.

A marca foi registrada nesta quarta-feira, dia 12, e ele comemorou afirmando que "o Brasil inteiro está vendo a gente em alta lá", e que é a realização de um sonho.

"Graças a Deus, é a realização de um sonho, a primeira vez que isso acontece na minha carreira no Instagram, né?", afirmou o cantor Max Henrique. O hit também demonstra crescimento no YouTube, onde, em sua cidade natal, Campo Grande, já ocupa a 141ª posição.

Seu projeto mais recente é a música "Monza Carburado", que alcançou o Top #6 no YouTube com apenas uma semana de lançamento. Em comemoração aos seus 15 anos de carreira, Max Henrique gravou recentemente seu 4º DVD ao vivo em Campo Grande.

Ele também soma um número expressivo de seguidores nas redes sociais e possui mais de 10 milhões de visualizações em seu canal no YouTube.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também