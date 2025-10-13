Campo-grandenses, Kaio & Gabriel, alcançam 1 milhão de streams em faixa no Spotify

Prestes a gravarem seu 2º DVD, marcada para o dia 30 de outubro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, a dupla Kaio e Gabriel alcançou a marca de 1 milhão de reproduções no Spotify com o sucesso “Não Deixa Eu Não Prestar”, faixa do álbum Bora Viver, lançado em 2023.



O resultado, conquistado de forma 100% orgânica, é fruto de muito trabalho, autenticidade e conexão real com o público. A canção se enquadra no sertanejo contemporâneo/romântico, característica marcante da dupla campo-grandense. A letra é assinada por Thales Lessa, De Angelo, Felipe KeF, Kaique KeF e Nudoze.



A linguagem direta e o refrão marcante criam identificação imediata com quem já viveu relações intensas e cheias de idas e vindas.

Agora Kaio & Gabriel se preparam para a gravação do 2º DVD, marcada para o dia 30 de outubro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. O evento promete uma superprodução com entrada gratuita no setor Arena, além de participações especiais e repertório inédito.



“Esse primeiro milhão é simbólico. É o reconhecimento de quem acreditou no nosso som desde o início. Agora é hora de comemorar com a galera em casa, no nosso palco, com um novo DVD cheio de emoção”, afirmam os artistas.

