Menu
Menu Busca segunda, 13 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cultura

Campo-grandenses, Kaio & Gabriel, alcançam 1 milhão de streams em faixa no Spotify

A dupla se prepara para a gravação do 2º DVD na Expogenética MS

13 outubro 2025 - 11h12Sarah Chaves
Kaio e GabrielKaio e Gabriel   (Divulgação)

Prestes a gravarem seu 2º DVD, marcada para o dia 30 de outubro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, a dupla Kaio e Gabriel alcançou a marca de 1 milhão de reproduções no Spotify com o sucesso “Não Deixa Eu Não Prestar”, faixa do álbum Bora Viver, lançado em 2023.

O resultado, conquistado de forma 100% orgânica, é fruto de muito trabalho, autenticidade e conexão real com o público. A canção se enquadra no sertanejo contemporâneo/romântico, característica marcante da dupla campo-grandense. A letra é assinada por Thales Lessa, De Angelo, Felipe KeF, Kaique KeF e Nudoze.

A linguagem direta e o refrão marcante criam identificação imediata com quem já viveu relações intensas e cheias de idas e vindas.

Agora Kaio & Gabriel se preparam para  a gravação do 2º DVD, marcada para o dia 30 de outubro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. O evento promete uma superprodução com entrada gratuita no setor Arena, além de participações especiais e repertório inédito.

“Esse primeiro milhão é simbólico. É o reconhecimento de quem acreditou no nosso som desde o início. Agora é hora de comemorar com a galera em casa, no nosso palco, com um novo DVD cheio de emoção”, afirmam os artistas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Domingo promete agito de Michel Teló, gastronomia, bienal do livro e feiras na Capital
Cultura
Domingo promete agito de Michel Teló, gastronomia, bienal do livro e feiras na Capital
JD1TV: MIS celebra os 48 anos de Mato Grosso do Sul com acervo histórico
Cultura
JD1TV: MIS celebra os 48 anos de Mato Grosso do Sul com acervo histórico
Espetáculo com grandes intérpretes femininas da MPB acontece no Sesc em Campo Grande
Cultura
Espetáculo com grandes intérpretes femininas da MPB acontece no Sesc em Campo Grande
Luan Felipe Santana Pereira, vítima fatal
Justiça
Juiz manda para a prisão grupo suspeito de execução premeditada no Pedrossian
Projeto 'Sala de Visita'
Cultura
Projeto 'Sala de Visita' promove encontro de dança em Campo Grande
Integração das instituições marca reunião da 'Sala de Guerra' sobre eventos climáticos
Cultura
Integração das instituições marca reunião da 'Sala de Guerra' sobre eventos climáticos
Evento acontece no teatro do Sesc
Cultura
Mostra gratuita no Sesc começa amanhã com cinema, música e dança
Encontro entre chef e músico aconteceu no Bienal Pantanal
Cultura
Almir Sater prova hambúrguer criado em sua homenagem por chef de MS
Academia Sul-Mato-Grossense de Letras participa da 1ª Bienal do Livro do Estado
Cultura
Academia Sul-Mato-Grossense de Letras participa da 1ª Bienal do Livro do Estado
Comédia reflete sobre a passagem do tempo através de três gerações
Cultura
Peça nacional, motociata e bênção para animais são destaques deste fim de semana

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado