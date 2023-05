Caneta azul, azul caneta! Manoel Gomes se apresenta em junho em Campo Grande

Quem aí lembra do Manoel Gomes, o cantor que ficou famoso com o hit Caneta Azul?! Pois o maranhense vem à Capital no mês de junho, apresentar seu repertório musical.

Considerado a maior estreia da internet, Manoel Gomes é dono de mais de 21 mil canções. Ele estará pela primeira vez em Campo Grande no dia 3 de junho, sábado, no Eden Lounge - Bar e Restaurante.

A divulgação do evento foi feita nesta quarta-feira (17), por meio das redes sociais. Confira:

Manoel virou meme na internet após ter lançado uma música que leva esse nome, na verdade, seu apelido. Depois ele divulgou as canções Se Você Não me Ama, Maura e Lá Ele, em parceria com o cantor baiano, Tierry.

O sucesso do 'Caneta Azul' é enorme e em suas redes ele tem quase 3 milhões de seguidores. Em 2021, Alok fez um remix com seu maior sucesso.

Depois de "cair nas graças" dos internautas, o maranhense ganhou o mundo e realizou uma turnê pelos Estados Unidos.

