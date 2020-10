Cantor de Anhanduí emociona e avança à próxima fase do The Voice Brasil

Uma noite para ficar marcada na vida do cantor Sérgio Júnior Crepaldi Dorneles (Sérgio Dorneles), 22 anos, de Anhanduí , Distrito que fica a 47 km Campo Grande. Ele surpreendeu a todos ao cantar no The Voice Brasil “Boiadeiro Errante” música que é considerada um dos hinos de todos àqueles que se declaram fã da viola caipira.

O cantor sul-mato-grossense impressionou o técnico Michel Télo, que foi o primeiro a virar a cadeira e se render ao encantos do Anhanduiense, Carlinhos Brown também apertou o botão que daria ao jovem a oportunidade de o escolher como técnico.

A mãe do João Dorneles, Maria Fatima, de 50 anos, contou que o filho canta e toca desde os 12 anos, e que sempre mostrou um talento para a música, até chegar ao The Voice Brasil, ele passou por diversos locais mostrando seu talento. "Foi uma emoção muito grande, foi muito lindo, foi maravilhoso, foi diferente" contou. Agora é esperar para ver o que vai acontecer.

