Cantor de MS não esconde frio na barriga para se apresentar no Programa do Ratinho

O cantor sul-mato-grossense Arthur Vilalva, natural de Corumbá, se prepara para uma apresentação ao vivo no Programa do Ratinho, na noite desta segunda-feira, dia 10 de novembro, e não escondeu a animação e a expectativa para estar no palco de um dos programas de maior audiência nacional.

Essa vai ser a primeira vez que se ele apresenta em um programa dessa magnitude. "Essa participação no Ratinho está sendo diferente. Nunca estive em um programa com tamanha visibilidade, e o nome Ratinho é reconhecido em todo o Brasil. Isso vai ser muito importante para minha carreira e, claro, estou com aquele frio na barriga, porque, conforme o dia vai se aproximando, a expectativa só aumenta”, comentou.

Na escolha musical, Vilalva não titubeou ao afirmar que vai cantar "60 Dias Apaixonado", um clássico que ficou reconhecido nacionalmente e fala propriamente de uma cidade de Mato Grosso do Sul: Aparecida do Taboado.

"Eu escolhi uma música que remete com o nosso estado. Até porque ela foi feita na época que ainda não tinha divisão do estado, que fala do Mato Grosso, mas lembra a Aparecida do Taboado", disse ao JD1 Notícias.

Além de cantar, o cantor tem a missão de representar suas raízes e sua terra natal. “Quero levar o nome do Mato Grosso do Sul e levar as minhas raízes", destacou o cantor.

A música, sempre presente em sua vida, é um dom que ele recebeu da família. "O dom da música veio através do meu pai e dos irmãos dele, que também têm a música no sangue. Cresci tocando violão, baixo, bateria, e cantando. Sempre fui autodidata. Se me perguntarem se alguém me ensinou, não, foi um presente de Deus. Cada dia, me surpreendo mais com o que a música tem feito na minha vida", afirmou.

A participação do cantor no Programa do Ratinho promete ser um marco em sua trajetória, trazendo ainda mais visibilidade para a música sul-mato-grossense e para um artista que tem, em suas raízes, a força da cultura local.

