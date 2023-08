Cantor Oswaldo Montenegro fará show com orquestra em Campo Grande

O cantor e compositor Oswaldo Montenegro fará um show em Campo Grande, no dia 29 de outubro de 2023. A apresentação, que contará com uma orquestra, será no Palácio Popular da Cultura. Os ingressos já estão à venda.

No espetáculo, a voz potente e o violão sofisticado do cantor ganham roupagem de cordas, madeiras e sopros, ressaltando as harmonias e melodias de suas canções juntamente com a renomada flautista Mada Salles.

Com mais de 40 anos de carreira, Oswaldo Montenegro promete proporcionar ao público um encontro emocionante com sucessos como "Bandolins", "Lua e Flor" e "A Lista".

Os ingressos estão à venda no estande do Pedro Silva Promoções, no Comper Jardim dos Estados ou pela internet.

Confira os valores do primeiro lote

SETOR B VIP

Inteira - 200,00

Meia - 100,00

SETORES A, C e E

Inteira - 180,00

Meia - 90,00

SETORES D e F

Inteira - 150,00

Meia - 75,00.

