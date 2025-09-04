Menu
Cultura

Cantor sul-mato-grossense abre show de Liniker em Campo Grande com projeto AfroAfetos

AfroAfetos: projeto de Silveira celebra afetos, diversidade e cultura negra

04 setembro 2025 - 18h09Carla Andréa

No próximo domingo (7), Campo Grande será palco da apresentação da cantora Liniker, com seu álbum CAJU, e do cantor e compositor sul-mato-grossense Silveira, que fará a abertura do show no Parque das Nações Indígenas.

A entrada é gratuita e o show de Silveira está marcado para começar às 17h.

Natural de Corumbá, Silveira iniciou sua trajetória musical aos 13 anos, participando do coral da igreja local, e ao longo dos anos acumulou experiências em diversos estilos.

A apresentação no MS Ao Vivo será a primeira vez que o artista apresenta seu show solo e autoral. Para ele, abrir para Liniker é a realização de um sonho.

“É o resultado de um trabalho de anos, com muita responsabilidade e amor pela arte. Sou fã da Liniker, ela tem grande influência na minha trajetória”, afirmou Silveira.

AfroAfetos: arte, afeto e representatividade

O cantor apresentará seu projeto AfroAfetos, definido como “uma experiência afetiva, coletiva e multiartística”.

A iniciativa busca celebrar o protagonismo de pessoas pretas e da comunidade LGBTQIAPN+, promovendo representatividade e diálogo social.

O show contará com participações da ColetivA de Trans para Frente, composta por artistas trans e travestis, coreografia de Rosy Mendonça, produção musical de Ton Alves e poesia de Maria Carol, que apresentará um poema sobre as diversas facetas dos afetos. 

O figurino de Silveira, desenvolvido pela figurinista Jessika Rabello, foi inspirado nas realezas e nas religiões de matriz africana, com predominância de tons terrosos e tecidos com franjas, remetendo à simbologia de Omolu, orixá da cura no Candomblé e na Umbanda.

Liniker

A artista paulista Liniker, mulher preta e trans, foi a primeira travesti vencedora do Grammy Latino em 2022, pelo álbum Indigo Borboleta Azul, na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira.

Com quatro álbuns lançados, atualmente Liniker apresenta seu último trabalho, CAJU, que mistura músicas românticas com críticas sociais, abordando amor, subjetividade e questões sociais.

Próximas apresentações do AfroAfetos

07/09 – MS Ao Vivo, abertura para Liniker, Parque das Nações Indígenas, Campo Grande (MS)

13/09 – Parada LGBT de Campo Grande, Praça do Rádio, Campo Grande (MS)

17/09 – FLIP, Feira Literária de Bonito, Bonito (MS)

