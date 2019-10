Cantora de MS supera obstáculos na carreira e lança novo álbum

A cantora e compositora, Erika Espíndola, de 32 anos, lança o seu disco Una na próxima segunda-feira (21) no Blues Bar. Com o estilo forte ao blues, rock, folk e soul as músicas que serão lançadas na semana que vem são todas em inglês.

O público que não quer esperar até do dia do show para conhecer o novo álbum da compositora pode acessar a internet, pois o disco está nas plataformas digitais desde o dia 30 do mês passado.

Para a artista, o trabalho surgiu de uma necessidade pessoal. “Eu acredito que a melhor forma de você vencer uma insegurança é se expondo a ela, se jogando e fazendo aquilo que mais te assusta,” diz Erika.

Apesar da voz forte e da atitude “rock and roll”, Erika não hesita em expor que nunca se sentiu confiante o suficiente para escrever músicas suas. “Mesmo eu sendo formada em jornalismo e tendo a escrita como algo muito natural desde criança, transformar escritos em música sempre foi um bicho de sete cabeças pra mim. Então eu aproveitei essa insegurança que me incomoda muito e juntei com uma fase extremamente conturbada e criativa para exercitar a composição com o Júlio. Parece que deu certo”, ela comemora.

Inspiração

Erika conta que a real inspiração para o disco começou em 2018, ano de muitas mortes em sua vida. O infarto sofrido pelo pai, o fracasso de um projeto pessoal grandioso e com seu produtor musical na iminência de mudar do país foram combustíveis para a criação de um álbum que fala de revolta, dúvida, medo, espiritualidade, renascimento, fé (e falta dela).

A canção “Guy With A Halo” está presente no álbum e foi uma das ‘culpadas’ pela sua existência. “Quando finalizamos a música acabei enviando esse material para alguns blogs especializados do mundo todo. Para minha felicidade, o BuzzMusic, de Los Angeles, gostou do som e publicou um artigo recheado de elogios. Aquilo sem dúvida foi o empurrão necessário para que eu expandisse a criatividade e tomasse coragem para ‘parir’ um disco solo’, ela explica.

Com 8 faixas, todas em inglês, e compostas por Erika e seu produtor, Julio Queiroz, a obra que será apresentada na próxima segunda-feira surpreende pela qualidade e tem um forte apelo ao blues, rock, folk e soul.

