Cantora Sul-mato-grossense fará show em homenagem a Djavan no Sesc Cultura

Nesta quarta-feira (4), Karla Coronel irá apresentar seu show "Especial Djavan" no Sesc Cultura. Gratuita, a apresentação será aberta ao público, tendo início às 19h.

Partindo de suas referências, a Sul-mato-grossense utiliza sua voz forte e vibrante para interpretar as canções do ícone da MPB. Valorizando Djavan, o objetivo de Karla é destacar a importância da música brasileira.

No show, a artista reúne músicas de Djavan que fizeram e continuam fazendo sucesso tanto nacionalmente quanto internacionalmente. E, para quem não conhece Karla, a cantora costuma se apresentar com músicas autorais e também com suas interpretações.

Sem necessidade de reservar ingressos para o show de quarta-feira, basta chegar com antecedência no Sesc Cultura, localizado na Avenida Afonso Pena, 2270.

