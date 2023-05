Capital sediará 1º Encontro Turístico Cultural Brasil Paraguai

Campo Grande sediará o 1º Encontro Turístico Cultural Brasil Paraguai, que acontecerá no dia 13 de maio, quando se celebra o Dia do Povo Paraguaio. O evento será na sede da Colônia Paraguaia e contará com programação de palestras e atrações culturais.

A programação é totalmente gratuita, com palestras voltadas ao público universitário e acadêmico, quem quiser receber certificado de participação devem realizar um prévio cadastro no link clicando aqui.

Conforme o diretor-cultural da Colônia Paraguaia e organizador do evento, Ricardo Zelada, a ideia é movimentar e atrair o fluxo turístico para a Capital.

“O projeto foi motivado pela implantação da Rota Bioceânica, esse trajeto tão importante, que atravessa o Brasil, o Paraguai, a Argentina e o Chile. Nossa intenção é promover a integração cultural entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai, com palestras e atrações culturais do Paraguai e de Campo Grande. Falamos em uma rota turística por meio de um circuito turístico entre Campo Grande, Porto Murtinho, o Chaco Paraguaio, Concepción, local que já conta com uma ponte construída sobre o rio Paraguai, e Asunción, a Capital paraguaia”, explica ele.

Durante todo o evento, apresentações culturais de artistas sul-mato-grossense e paraguaios vão compor a programação do Encontro Turístico Cultural. Nomes como o da cantora de Assunção, Mirta Noemi Talavera, se apresentam para o público de forma totalmente gratuita.

E como o grande destaque da programação, está a roda de “Terere Hape”, inspirada em um programa televisivo muito famoso no Paraguai, o “Terere Jere”. Na ocasião, apresentam-se quatro novos talentos da música: a harpista de Assunção (PY), Laurita; a cantora de San Pedro (PY), Ysapy; a também cantora Milagros Medina, de Concepción (PY); e a cantora de chamamé de Campo Grande, Patrícia Cantaluppi.

