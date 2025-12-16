Caravana da Coca-Cola passa pela Capital nesta terça-feira

A Caravana de Natal da Coca-Cola percorre as ruas de Campo Grande nesta terça-feira (16), a partir das 19h. O tradicional desfile contará com caminhões iluminados, trilha sonora temática e efeitos visuais, marcando mais uma vez o calendário natalino da Capital.

A concentração e saída acontecem em frente ao Comper Itanhangá, na Avenida Ricardo Brandão. Em seguida, a caravana segue pela Avenida Afonso Pena, Rua 13 de Maio, Rua 14 de Julho, Rua Antônio Maria Coelho, Avenida Ceará, Avenida Eduardo Elias Zahran, Avenida Bom Pastor, Avenida Toros Puxian, Avenida Dr. Olavo Vilella de Andrade, com encerramento na Avenida Gury Marques, em frente à Coca-Cola Femsa Brasil.

Após a apresentação em Campo Grande, a Caravana de Natal da Coca-Cola seguirá pelo interior do Estado, com desfile em Itaporã nesta quarta-feira (17), às 17h30, e encerramento em Dourados, às 20h30.

