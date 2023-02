Carnaval 2023: confira o roteiro de bloquinhos que saem às ruas da Capital

É real, já pode tirar a fantasia do armário, colocar a purpurina no rosto e prepara a energia. Os bloquinhos saem às ruas de Campo Grande a partir desta quinta-feira (16), e prometem animar os foliões até o dia de Carnaval, na próxima terça-feira (21).

Confira a programação dos bloquinhos:

Quinta-feira (16)

Bloco Evoé Baco;

Horário: 16h;

Local: Orla Morena.

Sexta-feira (17)

Bloco Bloco do Regae;

Horário: 15h;

Local: Praça Cuibá.

Bloco Farofolia;

Horário: 22h30;

Local: Loop Music - Hall.

Sábado (18)

Bloco Bloco do Regae;

Horário: 15h;

Local: Praça Cuibá.

Bloco Cordão Valu;

Horário: 15h;

Local: Esplanada Ferroviária.

Bloco Farofolia;

Horário: 22h30;

Local: Loop Music - Hall.

Domingo (19)

Bloco Capivara Blasé;

Horário: 15h;

Local: Esplanada Ferroviária.

Bloco Farofolia;

Horário: 22h30;

Local: Loop Music - Hall.

Segunda-feira (20)

Bloco Capivara Blasé;

Horário: 15h;

Local: Esplanada Ferroviária.

Bloco Subaqueira;

Horário: 15h;

Local: Praça Campo Pedrinha.

Bloco Bonde das Sereias;

Horário: 16h;

Local: Praça dos Imigrantes.

Bloco Farofolia;

Horário: 22h30;

Local: Loop Music - Hall.

Terça-feira (21)

Bloco: Cordão Valu;

Horário: 15h;

Local: Esplanada Ferroviária.

Bloco: Farofa com Dendê;

Horário: 16h30;

Local: Maria Fumaça.

Bloco: Farofolia;

Horário: 22h30;

Local: Loop Music - Hall.

