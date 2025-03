Carnaval 2025: Unidos da Vila Carvalho Ã© a campeÃ£ de Campo Grande

O clima de emoção e expectativa tomou conta do Horto Florestal na noite dessa quarta-feira (5), onde a apuração das escolas de samba que competiram no Carnaval de Campo Grande foi realizada. Cerca de 500 pessoas, entre torcedores, representantes das escolas e autoridades, acompanharam com ansiedade o anúncio da classificação das seis agremiações que marcaram o desfile deste ano.

A grande campeã deste ano foi a Gres Unidos da Vila Carvalho, com o samba enredo “Inez – de matriarca à força feminina da nação verde e rosa”, seguida pela Gres Deixa Falar, com o samba enredo “Ancestralidade”. O terceiro lugar ficou com a Gres Os Catedráticos do Samba, com o samba enredo “Gibiteca – ler, cantar e sambar é muito melhor”; a quarta colocação ficou para a Gres Igrejinha, com o samba enredo “Furnas do Dionísio – Liberdade e Conquista de um Quilombo”; o quinto lugar foi para a Gres Cinderela Tradição, com o samba enredo “Corupah” e em sexto lugar ficou a Gres Unidos do Cruzeiro, com o samba enredo “E Kú Ojo Yia”.

O presidente da escola campeã, José Carlos, exaltou a vitória na avenida e enalteceu o apoio que o Carnaval de Campo Grande tem recebido do poder público.

“Nós tivemos duas vitórias, essa na avenida e a vitória de ver o poder público olhar mais para o nosso carnaval. Isso é motivo para ficarmos envaidecidos. Eu estou há 60 anos mexendo com o carnaval e é muito bom ver um trabalho de tanto tempo dando fruto. Houve um tempo em que não havia apoio e éramos mal vistos, hoje temos a administração municipal acompanhando de perto e, com muito trabalho, conseguimos mudar essa imagem e vamos seguir crescendo muito mais”, comemorou o presidente.

As escolas que desfilaram no Carnaval deste ano apresentaram sambas-enredo vibrantes e temas que envolveram a cultura e as tradições do Mato Grosso do Sul, além de homenagens e críticas sociais que encantaram o público e o júri.

Enterro dos Ossos

E quem quiser esticar um pouquinho mais na folia, ainda dá tempo. Na sexta-feira (07), acontece a Noite das Campeãs, a partir das 19h no Armazém Cultural, com a presença das escolas de samba premiadas no Carnaval 2025.

Já no sábado (08), os foliões podem contar com o Enterro dos Ossos. Na Esplanada Ferroviária, o Bloco Eita! dá início às atividades, em frente ao Monumento Maria Fumaça. Já às 16h é a vez do bloco Quebra Ossos comandar a festa, na Rua General Mello, entre a Rua 14 de julho e Avenida Calógeras. Pouco depois, às 18h o bloco Forrozeiros faz a alegria dos foliões, na Rua Doutor Temístocles.



No domingo, em frente ao Monumento Maria Fumaça, no cruzamento entre as Avenidas Calógeras e Mato Grosso, o bloco Techno na Rua fecha a edição 2025 das festividades carnavalescas.

Com Pref CG

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também