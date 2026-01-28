Carnaval 2026 deve reunir mais de 130 mil foliões por dia em Campo Grande

Campo Grande se prepara para viver um dos maiores carnavais de sua história em 2026. De acordo com a prefeitura municipal, a expectativa é de grande público ao longo do período carnavalesco. Na Esplanada Ferroviária, principal espaço dos blocos carnavalescos, a estimativa é de cerca de 130 mil pessoas por dia.

Já os desfiles das escolas de samba, realizados na Praça do Papa, devem reunir aproximadamente 20 mil pessoas nos dois dias de apresentações oficiais. Segundo o diretor-presidente da Fundação de Cultura de Campo Grande (Fundac), Valdir Gomes, o carnaval é resultado de um trabalho coletivo, com atuação integrada do poder público municipal e do Governo do Estado. De acordo com ele, todas as ações são planejadas de forma conjunta, com diálogo entre os diversos segmentos envolvidos.

Para garantir a realização da festa, secretarias e órgãos municipais se mobilizaram para garantir estrutura adequada, estão previstas a instalação de mais de 100 banheiros químicos na Esplanada Ferroviária, reforço na limpeza urbana, organização do trânsito com interdições viárias e atendimento em saúde, com equipes de urgência atuando das 17h à meia-noite durante os dias de evento.

Uma das novidades do Carnaval 2026 é o retorno da mostra e desfile de fantasias de luxo, marcado para o dia 6 de fevereiro, na Esplanada Ferroviária, abrindo oficialmente a programação. A iniciativa conta com apoio da Prefeitura, do Governo do Estado e da Liga Independente das Escolas de Samba de Campo Grande, valorizando o trabalho artístico dos carnavalescos.

Os desfiles oficiais das escolas de samba acontecem nos dias 16 e 17 de fevereiro, na Praça do Papa, com ensaios técnicos abertos ao público nos dias 11 e 12. Sete escolas participam da competição organizada pela Liga Independente das Escolas de Samba de Campo Grande. A apuração das notas ocorre no dia 18 de fevereiro, no Teatro de Arena do Horto Florestal, e a premiação será realizada no dia 20, no Armazém Cultural, na Esplanada Ferroviária.

Os blocos carnavalescos também têm papel central na festa. Representantes destacam a Esplanada Ferroviária como espaço tradicional da folia e ressaltam o caráter inclusivo do carnaval, que promove o acesso de diferentes públicos e levanta pautas sociais. Blocos não associados à Associação de Blocos Carnavalescos de Campo Grande também integram a programação e recebem apoio do poder público.

A segurança é um dos pilares do carnaval 2026. A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul atuará com cerca de 180 policiais por noite, além do reforço de unidades especializadas. A Guarda Civil Metropolitana ficará responsável pela segurança da Praça do Papa e pelo apoio nas interdições viárias. O planejamento segue modelos já utilizados em edições anteriores, com controle de acessos e monitoramento dos espaços.

O Governo do Estado é parceiro direto da Prefeitura na realização do evento, contribuindo com recursos, estrutura e ações integradas por meio da Fundação de Cultura e da Setesc. Além da programação cultural, o carnaval também contará com campanhas de conscientização, com participação de instituições como Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Justiça, ampliando ações de combate ao assédio e à violação de direitos.

