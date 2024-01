Carnaval de Campo Grande e Corumbá recebem R$ 2,3 milhões de incentivo do Governo

Campo Grande e Corumbá receberão cerca de R$ 2,3 milhões do Governo de Mato Grosso do Sul para realizarem o carnaval e movimentar a economia, turismo e outras atividades nas duas cidades.

As Ligas Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco) e Independente dos Blocos Carnavalescos de Corumbá (Liblocc) vão promover o carnaval de rua e o desfile das escolas de samba da Cidade Branca, enquanto a Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca) promoverá a festa da Corte de Momo na Cidade Morena.

Para o diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendes Pinto, o evento possibilita o incremento do turismo, da economia e garante um dos melhores carnavais de todos os tempos.

“Fomentar o Carnaval é mostrar o que nós temos de bom dos nossos carnavalescos, incentivando a cultura e o turismo vindo do interior do Estado. Estamos criando um plano de economia criativa visando estabelecer uma cadeia entre artesãos, costureiras, gerando renda com o incentivo do Governo do Estado”.

O presidente da Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca), Alan Catharinelli, a quem foram destinados 1,2 milhão, disse que este é o maior investimento que o Governo do Estado está destinando à Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande e às escolas de samba para que a Liga possa realizar o maior carnaval de todos os tempos na nossa Capital.

