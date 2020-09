Carnaval de Corumbá entra para o calendário oficial de MS

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O tradicional Carnaval da cidade de Corumbá, comemorado anualmente entre os meses de fevereiro ou março, entrou para o calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul, conforme sanção assinado por Reinaldo Azambuja e publicada nesta terça-feira (1º), no Diário Oficial do Estado .

A proposta inicial é de autoria do deputado Evander Vendramini (PP), que ao apresentar a proposição justificou que o evento “multiplica e potencializa os valores investidos pelo Poder Público, além de ser a maior festa popular do Centro-Oeste brasileiro”.

A valorização da cultura também foi justificada pelo deputado, assim como a movimentação financeira no Turismo.

