Carnaval de rua de Campo Grande: Capivara Blasé anuncia retorno em 2023

De volta! Capivara Blasé, considerado o melhor carnaval de rua, estará de volta este ano na Esplanada Ferroviária, na Capital. A notícia foi confirmada nesta quinta-feira (5), pelo próprio perfil do evento nas redes sociais. Assista o vídeo da novidade:

“O show tem que continuar! A Capivara está de volta”, anunciam em um vídeo recheado de momentos da grande festa. No mesmo perfil eles ainda adiantam que irão divulgar a programação da temporada do 'Capivara Blasé 2023'.

“Estamos de volta! Capivara de novo na rua, na Esplanada. Logo mais nossa programação da temporada CAPIVARA 2023 com nossos pré-carnavais e nosso desfile épico na Esplanada. Juntos de novo, esse ano promete!”, declaram na publicação.

A última edição da Capivara Blasé foi no ano passado, com centenas de foliões presentes. Lembrando que o Carnaval de 2023 estão previstos para ser nos dias 21 e 22 de fevereiro! Quem aí também ficou animado?!

