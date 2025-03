Carnaval de SÃ£o Paulo 2025: Saiba onde assistir a apuraÃ§Ã£o

A apuração do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo acontece nesta terça-feira (4), a partir das 15h (horário de Mato Grosso do Sul), no Sambódromo do Anhembi. O evento será transmitido ao vivo pela TV Globo e pelo canal da Liga-SP no YouTube.

Com uma disputa equilibrada, pelo menos seis escolas de samba aparecem como fortes candidatas ao título. Os desfiles foram marcados por falhas pontuais em algumas agremiações, o que pode fazer diferença na pontuação final.

Entre as escolas da primeira noite, Dragões da Real, Mancha Verde e Rosas de Ouro tiveram boas apresentações, enquanto a Acadêmicos do Tatuapé corre por fora na disputa.

Na segunda noite, Gaviões da Fiel, Acadêmicos do Tucuruvi e Império de Casa Verde também se destacaram. Já a atual bicampeã, Mocidade Alegre, fez um desfile grandioso, mas sofreu com falhas em alegorias que podem impactar a sua nota.

A Dragões da Real emocionou o público ao homenagear Jorginho, neto do carnavalesco Jorge Freitas, enquanto a Mancha Verde impressionou com seu enredo sobre a mistura entre o sagrado e o profano em Salvador. A Rosas de Ouro encerrou a noite com uma abordagem lúdica sobre o universo dos jogos.

A segunda noite trouxe a Gaviões da Fiel com seu primeiro enredo afro, buscando o quinto título de sua história. No entanto, uma falha na comissão de frente pode custar décimos preciosos. A Tucuruvi impressionou com um desfile visualmente marcante sobre a arte de povos originários, enquanto o Império de Casa Verde apostou em carros alegóricos gigantes e uma bateria diferenciada para disputar a taça.

Maior campeã do Carnaval paulistano, a Vai-Vai encerrou os desfiles com uma homenagem ao diretor José Celso Martinez Corrêa.

As falhas em alegorias podem ser decisivas nesta apuração. A Mocidade Alegre sofreu um apagão em um dos carros e teve problemas mecânicos em outro, o que forçou integrantes a empurrá-lo até a dispersão.

Já a Barroca Zona Sul enfrentou dificuldades para colocar um carro na pista, resultando em espaços abertos em seu desfile. A Águia de Ouro também teve problemas com um de seus carros, o que pode comprometer sua nota.

A apuração levará em conta nove quesitos: enredo, bateria, samba-enredo, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, harmonia, alegoria, fantasia e evolução. Este último será o critério de desempate.

As cinco primeiras colocadas garantirão vaga no Desfile das Campeãs, que acontece no próximo sábado (8). Já as duas últimas serão rebaixadas ao Grupo de Acesso I para o Carnaval de 2026.

