Carnaval deve reunir mais de 100 mil foliões com investimento de R$ 2,6 milhões na Capital

O Carnaval de Campo Grande de 2026 chega fortalecido, com expectativa de reunir mais de 100 mil foliões e R$ 2,6 milhões de investimento público destinados à Liga das Escolas de Samba, o dobro do ano passado. A estrutura oferece palcos, iluminação, som, serviços de apoio e logística, beneficiando artistas, trabalhadores da cultura e entidades carnavalescas.

O calendário inclui desfiles das escolas de samba nos dias 16 e 17 de fevereiro, na Praça do Papa, e Mostra das Fantasias Carnavalescas, valorizando a produção artística local. Para os blocos de rua, que concentram grande parte do público, o planejamento garante festa organizada, inclusiva e segura.

Segundo Marcelo Miranda, secretário de Turismo, Esporte e Cultura, o aporte público contribui para valorização da cultura e geração de renda. "É um investimento que a gente considera significativo, uma evolução muito grande, principalmente considerando o retorno que isso deu em termos de fomento. Então, é um orgulho muito grande a gente ter tido esse aporte, que com a certeza terá retorno tanto na valorização da nossa cultura como na questão da geração de renda para a nossa população", frisou o secretário.

Eduardo Mendes, da Fundação de Cultura, destaca que a integração de blocos e escolas reforça o Carnaval como referência turística da cidade. "Ela [a festa] acaba se dividindo entre blocos e escolas. Então é muito importante nós chamarmos de Carnaval de Campo Grande, porque hoje nós temos uma grande intenção. Nessa época já existe um fluxo turístico para Campo Grande, de pessoas do interior, de outros estados, pois o nosso Carnaval já se tornou referência. Então é muito importante que a gente una essas forças tanto nas escolas de samba como dos blocos de Carnaval", comenta Mendes.

Presidente da Lienca (Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande), Alan Catharinelli agradeceu ao Governo do Estado pelos recursos e infraestrutura para realizar o Carnaval.

"O desfile das Escolas de Samba de Campo Grande acontece na Praça do Papa nos dias 16 e 17 de fevereiro, com uma super estrutura financiada pela Prefeitura e pelo Governo do Estado. Também faz parte do nosso calendário a Mostra das Fantasias Carnavalescas no Armazém Cultural, como uma valorização dos nossos carnavalescos. A Liga está de mãos dadas com o Governo do Estado e a Prefeitura para fazer um Carnaval alegre, festivo e inclusivo com muita segurança para as famílias".

