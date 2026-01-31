Menu
Menu Busca sábado, 31 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cultura

Carnaval deve reunir mais de 100 mil foliões com investimento de R$ 2,6 milhões na Capital

Desfiles das escolas de samba e blocos de rua garantem programação inclusiva e estruturada, com apoio do Governo e da Prefeitura

31 janeiro 2026 - 14h05Taynara Menezes
CarnavalCarnaval   (Daniel Reino/Setesc/Arquivo)

O Carnaval de Campo Grande de 2026 chega fortalecido, com expectativa de reunir mais de 100 mil foliões e R$ 2,6 milhões de investimento público destinados à Liga das Escolas de Samba, o dobro do ano passado. A estrutura oferece palcos, iluminação, som, serviços de apoio e logística, beneficiando artistas, trabalhadores da cultura e entidades carnavalescas.

O calendário inclui desfiles das escolas de samba nos dias 16 e 17 de fevereiro, na Praça do Papa, e Mostra das Fantasias Carnavalescas, valorizando a produção artística local. Para os blocos de rua, que concentram grande parte do público, o planejamento garante festa organizada, inclusiva e segura.

Segundo Marcelo Miranda, secretário de Turismo, Esporte e Cultura, o aporte público contribui para valorização da cultura e geração de renda. "É um investimento que a gente considera significativo, uma evolução muito grande, principalmente considerando o retorno que isso deu em termos de fomento. Então, é um orgulho muito grande a gente ter tido esse aporte, que com a certeza terá retorno tanto na valorização da nossa cultura como na questão da geração de renda para a nossa população", frisou o secretário.

Eduardo Mendes, da Fundação de Cultura, destaca que a integração de blocos e escolas reforça o Carnaval como referência turística da cidade. "Ela [a festa] acaba se dividindo entre blocos e escolas. Então é muito importante nós chamarmos de Carnaval de Campo Grande, porque hoje nós temos uma grande intenção. Nessa época já existe um fluxo turístico para Campo Grande, de pessoas do interior, de outros estados, pois o nosso Carnaval já se tornou referência. Então é muito importante que a gente una essas forças tanto nas escolas de samba como dos blocos de Carnaval", comenta Mendes.

Presidente da Lienca (Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande), Alan Catharinelli agradeceu ao Governo do Estado pelos recursos e infraestrutura para realizar o Carnaval.

"O desfile das Escolas de Samba de Campo Grande acontece na Praça do Papa nos dias 16 e 17 de fevereiro, com uma super estrutura financiada pela Prefeitura e pelo Governo do Estado. Também faz parte do nosso calendário a Mostra das Fantasias Carnavalescas no Armazém Cultural, como uma valorização dos nossos carnavalescos. A Liga está de mãos dadas com o Governo do Estado e a Prefeitura para fazer um Carnaval alegre, festivo e inclusivo com muita segurança para as famílias".

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carnaval em Campo Grande terá cerca de 180 policiais e ações de proteção aos foliões
Cultura
Carnaval em Campo Grande terá cerca de 180 policiais e ações de proteção aos foliões
Foto: Fernando Maia/Riotur
Cultura
Em clima de carnaval, sábado tem lançamento dos blocos e agenda cultural diversa
Imagem ilustrativa de feira livre
Cultura
Shows sertanejos, feiras e exposições embalam fim de semana na Capital
A programação marca a reta final de preparação para a festa
Cultura
Confira a agenda das escolas de samba para o Carnaval 2026
Carnaval 2026 deve reunir mais de 130 mil foliões por dia em Campo Grande
Cultura
Carnaval 2026 deve reunir mais de 130 mil foliões por dia em Campo Grande
Lançamento da campanha "Boas atitudes fazem um bom Carnaval"
Cultura
Com R$ 2,4 milhões, Carnaval da Capital terá mostra de fantasias e transmissão ao vivo
Raimundos abrirá show da banda internacional Guns n' Roses
Cultura
Raimundos são escolhidos para abrir show do Guns n' Roses em Campo Grande
Semana do Cinema na Capital terá ingresso a R$ 10 e filmes indicados a Oscar
Cultura
Semana do Cinema na Capital terá ingresso a R$ 10 e filmes indicados a Oscar
Filme brasileiro segue ganhando destaque pelo mundo
Cultura
O Agente Secreto é indicado ao Cèsar, maior prêmio do cinema francês
 Idealizada pela HUB Incorporações, a feira acontece na Casa HUB, das 17h às 22h
Cultura
Primeira edição da 'Feirinha da Casa Hub' reúne cultura local e gastronomia na Capital

Mais Lidas

Lucas estava desaparecido desde o dia 24
Polícia
Jovem desaparecido no Nova Lima é encontrado morto em área de mata
Confronto aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras
Polícia
AGORA: Dois suspeitos de roubos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande
Polícia Militar atendeu a ocorrência
Polícia
AGORA: Homem é morto com tiro na cabeça no Jardim Centro Oeste
Bombeiros e Samu chegaram a ser acionados
Polícia
Jovem é assassinado a tiros após brigar com dono de conveniência no Lageado