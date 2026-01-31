Menu
Cultura

Carnaval em Campo Grande terá cerca de 180 policiais e ações de proteção aos foliões

O reforço de segurança inclui Batalhão de Choque, policiamento montado, fechamento de acessos e revistas preventivas, enquanto a Defensoria e blocos independentes promovem campanhas de conscientização sobre direitos e assédio

31 janeiro 2026 - 10h45Taynara Menezes

O Carnaval de Campo Grande em 2026 contará com, cerca, de 180 policiais militares atuando diariamente, com apoio do Batalhão de Choque e do policiamento montado, responsáveis pela segurança no perímetro externo dos eventos. A estratégia inclui fechamento de acessos, revistas preventivas e a proibição de entrada de objetos cortantes, modelo que já apresentou resultados positivos em anos anteriores.

Além da segurança ostensiva, os coletivos de blocos independentes e a Defensoria Pública reforçam a importância de um ambiente respeitoso. A Defensoria vai distribuir material impresso com informações sobre direitos e canais de denúncia, enquanto os blocos promovem ações de conscientização contra assédio, especialmente voltadas a mulheres e grupos vulneráveis.

"Tivemos diversas reuniões nesse mês de janeiro com o Estado e o município para que a gente alinhasse, e também com as escolas de samba e os blocos. Estamos em momento de planejamento, mas já definimos que cerca de 180 policiais militares atuarão em todas as noites", frisa o comandando do Policiamento Metropolitano da PM, coronel Emerson de Almeida Vicente.

Segundo os organizadores, a articulação entre poder público, entidades culturais, blocos de rua e instituições de segurança demonstra uma mudança de paradigma, para a representante dos blocos, Karla Valeska, o Carnaval passa a ser visto não apenas como evento cultural e turístico, mas também como espaço de cidadania, inclusão e proteção social.

 "Nós somos um coletivo de mulheres feministas, estamos trazendo uma discussão sobre a questão do assédio, principalmente as populações vulneráveis neste momento sensível que é o Carnaval, que requer atenção, a gente vem construindo esse diálogo com vários parceiros, a gente tem feito esse diálogo de forma muito bacana, muito consistente. Precisamos dessa união e desse olhar coletivo".

Com o reforço de segurança, políticas públicas e engajamento coletivo, a expectativa é que o Carnaval de Campo Grande seja uma festa que una alegria, diversidade e cuidado com as pessoas.

Leia Também

Foto: Fernando Maia/Riotur
Cultura
Em clima de carnaval, sábado tem lançamento dos blocos e agenda cultural diversa
Imagem ilustrativa de feira livre
Cultura
Shows sertanejos, feiras e exposições embalam fim de semana na Capital
A programação marca a reta final de preparação para a festa
Cultura
Confira a agenda das escolas de samba para o Carnaval 2026
Carnaval 2026 deve reunir mais de 130 mil foliões por dia em Campo Grande
Cultura
Carnaval 2026 deve reunir mais de 130 mil foliões por dia em Campo Grande
Lançamento da campanha "Boas atitudes fazem um bom Carnaval"
Cultura
Com R$ 2,4 milhões, Carnaval da Capital terá mostra de fantasias e transmissão ao vivo
Raimundos abrirá show da banda internacional Guns n' Roses
Cultura
Raimundos são escolhidos para abrir show do Guns n' Roses em Campo Grande
Semana do Cinema na Capital terá ingresso a R$ 10 e filmes indicados a Oscar
Cultura
Semana do Cinema na Capital terá ingresso a R$ 10 e filmes indicados a Oscar
Filme brasileiro segue ganhando destaque pelo mundo
Cultura
O Agente Secreto é indicado ao Cèsar, maior prêmio do cinema francês
 Idealizada pela HUB Incorporações, a feira acontece na Casa HUB, das 17h às 22h
Cultura
Primeira edição da 'Feirinha da Casa Hub' reúne cultura local e gastronomia na Capital
Corumbá, sede do Fórum Estadual de Pontos de Cultura
Cultura
Corumbá sedia fórum para criar e fortalecer Pontos de Cultura em MS

Mais Lidas

Lucas estava desaparecido desde o dia 24
Polícia
Jovem desaparecido no Nova Lima é encontrado morto em área de mata
Confronto aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras
Polícia
AGORA: Dois suspeitos de roubos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande
Polícia Militar atendeu a ocorrência
Polícia
AGORA: Homem é morto com tiro na cabeça no Jardim Centro Oeste
Alyson morreu após receber golpes de faca
Polícia
Suspeito de assassinar Alyson é preso cometendo furto com irmão em Campo Grande