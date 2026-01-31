Carnaval em Campo Grande terá cerca de 180 policiais e ações de proteção aos foliões

O Carnaval de Campo Grande em 2026 contará com, cerca, de 180 policiais militares atuando diariamente, com apoio do Batalhão de Choque e do policiamento montado, responsáveis pela segurança no perímetro externo dos eventos. A estratégia inclui fechamento de acessos, revistas preventivas e a proibição de entrada de objetos cortantes, modelo que já apresentou resultados positivos em anos anteriores.

Além da segurança ostensiva, os coletivos de blocos independentes e a Defensoria Pública reforçam a importância de um ambiente respeitoso. A Defensoria vai distribuir material impresso com informações sobre direitos e canais de denúncia, enquanto os blocos promovem ações de conscientização contra assédio, especialmente voltadas a mulheres e grupos vulneráveis.

"Tivemos diversas reuniões nesse mês de janeiro com o Estado e o município para que a gente alinhasse, e também com as escolas de samba e os blocos. Estamos em momento de planejamento, mas já definimos que cerca de 180 policiais militares atuarão em todas as noites", frisa o comandando do Policiamento Metropolitano da PM, coronel Emerson de Almeida Vicente.

Segundo os organizadores, a articulação entre poder público, entidades culturais, blocos de rua e instituições de segurança demonstra uma mudança de paradigma, para a representante dos blocos, Karla Valeska, o Carnaval passa a ser visto não apenas como evento cultural e turístico, mas também como espaço de cidadania, inclusão e proteção social.

"Nós somos um coletivo de mulheres feministas, estamos trazendo uma discussão sobre a questão do assédio, principalmente as populações vulneráveis neste momento sensível que é o Carnaval, que requer atenção, a gente vem construindo esse diálogo com vários parceiros, a gente tem feito esse diálogo de forma muito bacana, muito consistente. Precisamos dessa união e desse olhar coletivo".

Com o reforço de segurança, políticas públicas e engajamento coletivo, a expectativa é que o Carnaval de Campo Grande seja uma festa que una alegria, diversidade e cuidado com as pessoas.

