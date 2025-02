Carnaval em Campo Grande terá três finais de semana de folia; veja datas

Muitos dizem que o ano só começa depois do carnaval. Então para os adeptos da folia, a ABC do Carnaval (Aglomerados de Blocos de Carnaval de Rua de Campo Grande) lançou oficialmente o calendário com todas as datas dos blocos de rua, com direito a três finais de semana de muita festa em Campo Grande.

As ações dos blocos associados começam no dia 22 de fevereiro e terminam no dia 8 de março. A expectativa para 2025 é atrair mais de 100 mil foliões para a avenida, o maior público da história.

O carnaval de rua de Campo Grande entrou para o calendário oficial de festividades de Mato Grosso do Sul e consolidou-se como a segunda maior festividade do Centro-Oeste, atrás apenas da folia em Brasília.

“O Carnaval não começa no dia antes da folia, são meses de diálogo, de preparação e reuniões para que todos que integram a associação realize a festa da melhor maneira possível. Os últimos meses foram desafiadores e tenho a certeza que estamos preparados para fazer o maior carnaval da história de Campo Grande”, afirma Vitor Samudio, presidente da ABC e diretor do Capivara Blasé.

Confira o calendário:

22 de fevereiro

Bloco As Depravadas - Bar do Zé, na Barão do Rio Branco, 1213, às 9 horas

Farofa com Dendê - no Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária, às 14 horas

28 de fevereiro

Bloco do Reggae - no Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária, às 16h20

Bloco Farofolia - na Esplanada Ferroviária, na Rua Doutor Temístocles, às 16 horas

Bloco Só Love - na Esplanada Ferroviária, na Rua General Melo, às 16 horas

Bloco Nada Sobre Nós Sem Nós - na Arena do Horto Florestal, às 16 horas

1 de Março

Bloco do Reggae - no Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária, às 15 horas

Cordão Valu - Esplanada Ferroviária, às 15 horas

Bloco Ipa Lelê - Na Avenida Mato Grosso, entre a Calógeras e 14 de Julho, às 16 horas

2 de março

Bloco Capivara Blasé -na Esplanada Ferroviária, às 14 horas

3 de março

Bloco Capivara Blasé -na Esplanada Ferroviária - 14 horas

Bloco Ipa Lelê - Na Avenida Mato Grosso, entre a Calógeras e 14 de Julho - 16 horas

4 de março

Cordão Valu - Esplanada Ferroviária - 15 horas

8 de março

Bloco dos Forrozeiros MS - Esplanada Ferroviária, na Rua Doutor Temístocles, às 17 horas

