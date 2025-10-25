Casa de Cultura realiza primeiro "Troca de Saberes Culturais" com foco na Arte Urbana

A Casa de Cultura de Campo Grande promove, na próxima quarta-feira (29), às 19h, a primeira edição do projeto “Troca de Saberes Culturais”, que estreia com o tema “Arte Urbana”.

A iniciativa marca o início de uma série de encontros voltados à valorização dos processos criativos e ao intercâmbio de experiências entre artistas e comunidade, fortalecendo a rede artística local.

O evento contará com a participação de três nomes de destaque da cena urbana sul-mato-grossense: Lucas do Rabisco Easy, Leonardo Mareco e Caio Green, artistas que representam diferentes vertentes do grafite e da arte mural, mas compartilham o mesmo compromisso com a transformação estética e social dos espaços públicos.

Conhecido por suas intervenções em fachadas, muros e portões de estabelecimentos comerciais, Lucas do Rabisco Easy leva cor e identidade visual à cidade, aproximando o grafite do cotidiano das pessoas.

Com traços marcantes e linguagem pop, seu trabalho contribui para revitalizar visualmente Campo Grande e democratizar o acesso à arte.

Leonardo Mareco, por sua vez, traz um olhar sensível e politizado às suas obras, abordando questões sociais, raciais e de valorização da negritude. Seus grafites e pinturas retratam o orgulho e a resistência negra, transformando o espaço urbano em um ambiente de reflexão e afirmação cultural.

Já Caio Green é reconhecido por murais que celebram as paisagens sul-mato-grossenses e as representações indígenas, com cores vibrantes e formas orgânicas que expressam o diálogo entre natureza, ancestralidade e identidade regional.

O “Troca de Saberes Culturais” tem como objetivo criar um ambiente de aprendizado mútuo e aproximação entre artistas e público, estimulando a troca de ideias e o fortalecimento da produção artística local. O evento é aberto a artistas, estudantes de artes visuais, teatro, música e dança, além de professores e apreciadores da arte em geral.

