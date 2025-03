Casa de Ensaio celebra 28 anos com exibição de documentário

A Casa de Ensaio, instituição dedicada à formação artística e social de crianças e adolescentes, comemora seus 28 anos com o lançamento do documentário "Coragem porque um é nenhum". A exibição especial para o público acontece no próximo domingo (30), às 15h, na sede do projeto, com entrada gratuita.

Desde sua fundação em 1996, a Casa de Ensaio tem sido um espaço de transformação social por meio da arte. O documentário registra essa trajetória e conta com depoimentos de Laís Dória e Artur Monteiro de Barros, idealizadores do projeto.

Também traz relatos de ex-alunos que tiveram suas vidas impactadas pelas atividades da instituição.

Em quase três décadas, a Casa de Ensaio produziu 18 peças teatrais com a participação de cerca de 5 mil alunos. As produções já foram assistidas por aproximadamente 50 mil pessoas, muitas das quais tiveram sua primeira experiência no teatro.

Atualmente, cerca de 70 alunos de diferentes bairros de Campo Grande participam anualmente do programa "Brincaturas & Teatrices". Além disso, a instituição promove festivais, shows e outras ações culturais.

Exibições

Antes da sessão para o grande público, o documentário foi exibido para alunos do curso "Brincaturas & Teatrices" nos dias 21, 24, 25 e 26 de março. No sábado (29), às 18h, haverá uma exibição exclusiva para ex-alunos da Casa de Ensaio.

