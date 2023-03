A Casa do Artesão será reinaugurada no dia 19 de março, com show de Gabriel Sater e Geraldo Espíndola. A entrada será gratuita. O evento promovido pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), está marcado para começar a partir das 17h, na Avenida Calógeras, na Capital.

A obra de restauração começou no dia 3 de novembro de 2021, tendo a expectativa de ficar pronta em 1 ano. “A parte de demolição das dependências internas já está quase concluída. Já estão retirando os entulhos e a partir de janeiro começa a restauração da fachada e depois da parte de dentro”, explicou na época, a arquiteta da Fundação Estadual de Cultura, Cláudia La Picirelli de Arruda.

A obra orçada em R$ 2,2 milhões faz parte do programa “Retomada MS”.

História

O prédio centenário localizado na área central, no cruzamento das Avenidas Afonso Pena e Calógeras, foi construído entre os anos de 1918 e 1923, com projeto do engenheiro Camilo Boni. Lá funcionou a primeira sede do Banco do Brasil e veio se tornar a “Casa do Artesão” somente em 1° de setembro de 1975.

