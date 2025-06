Casais ganham desconto em ingresso para show do Natiruts na Capital

A banda Natiruts chega a Campo Grande com sua turnê de despedida no dia 12 de junho e para a data ser ainda mais especial paraquem vai curtir o dia dos namorados, o evento está com um desconto especial no setor frontstage com open bar.

O ingresso que sairia R$ 300 por pessoa, ficará R$ 500 para o casal, um desconto de R$ 100 no par, incluindo open bar de cerveja, água, refrigerante e acesso ao after party. Os ingressos estão disponíveis no site www.meubilhete.com.br.



O show acontece no Shopping Bosque dos Ipês, a partir das 21h, com uma produção que promete muitas emoções.



