Casamento à vista! Venda de convites para bolo de Santo Antônio é liberada

Quem quer casar? Essa é a chance! Tradição há 21 anos, a venda do bolo em homenagem a Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande, foi liberada nesta segunda-feira (22). Em 2023, será produzida a quantidade recorde de 10 mil potes de bolos, contendo 1.000 alianças. Além das alianças, desta vez, um dos bolos trará um prêmio de uma TV de 50 polegadas.

A preparação do bolo será iniciada na Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua. Neste ano, serão usados 150 kg de farinha, 150 kg de açúcar e quase 3 mil ovos.

Tudo é feito por mais de 100 voluntários que trabalham diariamente, revezando em três turnos, das 7h às 22h. Outras dezenas de voluntários trabalham vendendo os convites dos bolos, que este ano será no valor de R$ 10,00. Os convites podem ser comprados diretamente na secretaria da paróquia ou com paroquianos da Catedral.

A distribuição será feita por sistema drive-thru, a partir das 6h30 do dia 13 de junho, feriado do Dia de Santo Antônio que é padroeiro de Campo Grande, e o santo casamenteiro. Fiéis poderão retirar o bolo na Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua, Rua Lydia Bais, 29.

Se ainda sobrarem pedaços, eles serão vendidos a partir das 17h na Praça do Rádio, onde acontece a Festa de Santo Antônio.

A compra na secretaria da paróquia pode ser feita segunda-feira das 13h30 às 17h30, e de terça a sexta-feira das 7h30 às 17h30. Também no sábado das 7h30 às 11h, na Rua Lydia Bais, 29. Mais informações pelo telefone (67) 3321-9886.

