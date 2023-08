Celebração de 198 anos da Independência da Bolívia terá 'festão' na Praça do Rádio

A 2ª edição da festa em celebração ao 198º aniversário da Independência da Bolívia, na Praça do Rádio Clube Campo acontece neste domingo (6). O evento que faz parte do calendário de comemorações do aniversário de 124 anos de Campo Grande.

Organizado pelo Centro Cultural Boliviano Tinkuna, com o apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, haverá no evento apresentações de danças típicas bolivianas (cueca, tinkus e pujllay), dança cigana com Anna Flávia Ciganinha, dança do ventre com Cia Shamsa e dança tradicional japonesa com a Associação Okinawa de Campo Grande. A música fica por conta do cantor Pablo França.

A comemoração terá início às 8h com o hino da Bolívia e hasteamento da bandeira.

“É uma festa que todos os bolivianos estão esperando. Estão todos animados em divulgar nossa gastronomia, nosso artesanato e nossa dança, mas especialmente o nosso tempero, para que o povo de Campo Grande se delicie com nossa comida. Já que somos quase irmãos, fronteiriços, é ótimo que façamos amizade entre nossas culturas”, afirmou Orlando Turpo, diretor presidente do Centro Cultural Boliviano Tinkuna.

