Centenas de artesãos se reúnem em feira no domingo

A programação para o fim de semana em Campo Grande, conta com a “Feira Mãos que Criam”, que acontece no domingo dia 7 de abril, nos altos da avenida Afonso Pena. A feira é uma boa opção para os apreciadores do artesanato regional.

Serão mais de 170 artesãos que abrirão a feira a partir das 16h, o encontro dos profissionais acontece há um ano. O evento permanece até às 21h, e peças à base de cerâmica, madeira, gesso, sementes e demais matérias-primas serão expostas. A animação ficará por conta do DJ Marcelo Nova.

Além das tendas de artesanato, haverá espaço gastronômico, com venda de comidas tradicionais como arroz carreteiro, arroz pantaneiro, pastel, espetinho e do prato típico de Campo Grande, o sobá.

A cada edição, a feira conta com o apoio da AMI – ARTEMS – API – FENARTE – SINART – UNEART – PROART e AACCG/MS.

