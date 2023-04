Première exibirá curta-metragem baseado em livro de sul-mato-grossense

Em homenagem a uma obra regional, a União Brasileira de Escritores de MS (UBE-MS) realizará a première do filme curta-metragem “Che Tiempo Guaré”, produção de André Alvez e direção de Vini Willyan dos Santos, baseado no livro de Nery da Costa Junior.

Serão duas exibições fechadas neste sábado (29), das 19h às 21h no Cinemark, no Shopping Campo Grande, com a presença dos criadores, tanto da obra cinematográfica, quanto do filme.

Vini Willyan e André Alvez

Ao JD1 Notícias, o diretor do filme conta que tudo se iniciou com um convite do escritor André Alvez. “O que me motivou nesse trabalho em específico foi a vasta pesquisa histórica, geográfica, cultural, política, entre outras camadas presentes no livro”, contou Vini Willyan.

Entre os objetivos do curta estão “divulgar, expandir, colocar a atenção das pessoas para história de Amambai, um pedaço dela, contada pelo autor Nery”.

O filme foi produzido por cerca de um semestre, desde roteiro, filmagem e edição. “Espero que as pessoas se conectem de alguma maneira com a história”, declarou o diretor.

Cidadão sul-mato-grossense e amambaiense em essência, Nery da Costa é desembargador Federal em São Paulo há mais de 20 anos, mas garante que é apaixonado pela sua terra, o que motivou a criação do livro. “É uma de tantas obras que a gente já viu que abordam o Brasil profundo, que busca nas suas vertentes, nos seus regionalismos, o modo de viver de um povo, as qualidades, os sofreres, as dificuldades, a beleza e a história da população. Che Tiempo Guaré se propõe a reproduzir o valor da miscigenação de brasileiros, paraguaios e indígenas, alavancado o desenvolvimento sócio econômico, trazido pelos sulistas quando chegaram a Amambai”, argumenta.



O bisavô de Nery da Costa foi um dos primeiros moradores do lugar, e segundo o jurista, foi o doador da área onde hoje é a cidade de Amambai. “Em razão dessa história e dessa paixão que tenho por isso tudo, entendo ser uma obra de valor cultural e histórico, muito significativo para quem vai ver o que se passou naquele canto do Brasil”, complementou.

Nery da Costa Junior autografa seu livro "Che Tiempo Guaré"

Nery ainda tem altas expectativas e planos para 2024. “Penso em um longa-metragem dele [do livro], que vai ser um trabalho de fôlego que reunirá muitas cabeças para fazer acontecer”.

Quem quiser adquirir um exemplar, deve entrar em contato com a União Brasileira de Escritores de MS pelo (67) 3325-0013 para consultar a disponibilidade do livro.



Além da première em Campo Grande, haverá uma exibição no Cine Marquise de São Paulo dia 8 de maio e em Amambai em junho.



Serviço



Evento: A União Brasileira de Escritores de MS (UBE-MS) realiza a première do filme curta metragem “Che Tempo Guaré” adaptado do livro homônimo de Nery da Costa Junior

Local: Cinemark no Shopping Campo Grande

Hora: 19h

