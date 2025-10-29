Menu
Cultura

Chef de MS leva sabor pantaneiro mundo afora e receitas para eventos internacionais

Gastronomia do Estado e do Pantanal será destaque em Nova York e Londres

29 outubro 2025 - 08h23Luiz Vinicius
Chef Paulo MachadoChef Paulo Machado   (Divulgação)

Paulo Machado, chef de Mato Grosso do Sul, estará participando de dois eventos internacionais nos próximos dias, nos quais apresentará ao mundo o sabor das receitas pantaneiras. Ele, inclusive, é um dos nomes que mais carrega a gastronomia regional nos pratos.

Em Nova York, na próxima sexta-feira (30) e no dia 1º de novembro, ele fará cooking shows que integram a programação da Visit Brasil Gallery, que nesta edição tem o Pantanal como tema e busca apresentar o bioma e suas potencialidades para o público estrangeiro.

Já em Londres, no dia 5 de novembro, Paulo Machado participa pela terceira vez da World Travel Market London (WTM), considerada a maior feira mundial de viagens e turismo. Os pratos apresentados no evento serão o ceviche pantaneiro com chips de banana-da-terra e a chipa com doce de leite.

Ele fará uma apresentação ao vivo para mostrar pratos típicos do Pantanal e de Mato Grosso do Sul, no stand do Brasil, e participará de um bate-papo onde vai apresentar o Brasil Food Safaris, seu projeto de safaris gastronômicos que já trouxe mais de uma centena de pessoas para conhecer Mato Grosso do Sul e sua gastronomia.

"Eu sinto que a gastronomia de Mato Grosso do Sul está cada vez mais forte e consolidada para o público brasileiro e internacional. As pessoas passaram a entender nossa gastronomia como uma cozinha única ligada aos movimentos do Pantanal, como a comitiva, as fazendas, o turismo rural, e toda essa parte ligada à culinária caipira, que o Brasil tem em vários lugares, mas a cozinha pantaneira tem suas especificidades. Então, levar isso para eventos internacionais de grande porte é, mais uma vez, trabalhar pela consolidação dessa gastronomia, que eu carrego para os quatro cantos do mundo com o maior orgulho", afirma Machado.

