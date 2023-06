Chef sul-mato-grossense é atração no 'MasterChef Brasil' nesta terça

O chef sul-mato-grossense Paulo Coelho Machado Neto é o grande convidado do "MasterChef Brasil" desta terça-feira (13). Ao lado de figuras da culinária brasileira, como Érick Jacquin, ele terá a honra de montar uma mesa com ingredientes que remetem ao Estado e isso servirá como desafio para os participantes.

Considerado um dos grandes nomes da gastronomia brasileira, Paulo tem por base os sabores de Mato Grosso do Sul. Ele levou ao programa vários ingredientes que integram a cozinha pantaneira.

A lista conta com mandioca, o milho, a carne de sol, a carne orgânica do Pantanal, a galinha caipira, o queijo Nicola, o doce de leite caseiro, a erva-mate, a linguiça de Maracaju, o jacaré e os pescados de rio, como o pacu, o pintado e a piranha.

O chef elaborou uma mesa para desafiar os participantes. Estarão avaliando os pratos nada mais, nada menos que Érick Jacquin, Rodrigo Oliveira e Helena Rizzo.

“Não posso dar muito spoiler, porque vocês sabem que o ‘MasterChef’ é sempre uma surpresa, mas o que eu posso dizer é que o programa está imperdível, não só para o público sul-mato-grossense, que vai sim se identificar com vários pratos, mas também para as pessoas de outros estados do Brasil que assistirem”, adianta o cozinheiro.

E Paulo acrescenta. "Realmente eu fiz uma mesa com vários sabores, várias influências, e eu tenho certeza que quem assistir vai se impressionar com a diversidade de sabores que o nosso estado possui, a nossa região do Pantanal".

O programa “MasterChef Brasil” com a participação do chef sul-mato-grossense Paulo Machado vai ao ar amanhã, dia 13 de junho, às 21h30 (horário de MS), na Band.

