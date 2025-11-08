Menu
Cultura

Chegada de Papai Noel, bazar e Ana Castela agitam o sábado na Capital

Confira a agenda completa com a programação desse final de semana

08 novembro 2025 - 08h45
Ana Castela é a grande atração da noite desse sábado

A programação intensa do fim de semana continua neste sábadão (8), em Campo Grande, é hoje a chegada do Papai Noel no Shopping Bosque dos Ipês, também tem bazar Chic com muitos itens no precinho! E a noite tem o show aguardado da boiadeira Ana Castela. 

SÁBADO (8/11)

Papai Noel - O bom velhinho chega no Shopping Bosque dos Ipês, ele não vem sozinho, para animar a criançada ainda tem apresentação do Mundo Bita.                                                                                                                                Local: Shopping Bosque dos Ipês                                                                                                                                        Horário: 15h 

Bazar Chic Beneficente – 9ª edição - A nona edição de um dos bazares mais aguardados do ano traz descontos de até 95% em roupas e acessórios de grife. São mais de 9 mil peças à venda em prol de ações beneficentes.
Local: Clube Estoril – Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20 – Jardim Autonomista
Horário: 13h às 18h
Entrada: gratuita

Pantanal Moto Weekend - Um evento que reúne motos, gastronomia, música e oficinas criativas no Norte Sul Plaza. Ideal para quem curte rock, velocidade e cultura alternativa.
Local: Estacionamento G do Norte Sul Plaza
Horário: a partir das 11h30
Entrada: gratuita

O Jogo da Virada – Cia Theatron - Espetáculo teatral que aborda o vício em apostas online e suas consequências familiares e emocionais. Uma reflexão atual e necessária.
Local: Vila Morena – Altos da Avenida Afonso Pena
Horário: 18h
Entrada: gratuita

Tributo a Marília Mendonça – Larissa & Mariana - As cantoras homenageiam a eterna Rainha da Sofrência em um show emocionante, com os maiores sucessos da artista.
Local: Sunset Growler Station
Horário: 18h
Entrada: a partir de R$ 40,00

Ana Castela - A boiadeira chega ao Parque de Exposições com seus hits e a energia contagiante no Rodeo Fest Campo Grande 2025. 
Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho
Horário: 19h
Entrada: consultar valores

Manoel Cordeiro & Felipe Cordeiro - Pai e filho apresentam um espetáculo repleto de ritmos amazônicos, misturando lambada, guitarrada e pop tropical.
Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200
Horário: 19h
Entrada: gratuita

Volta ao Mundo sobre Rodas - Mais de 130 patinadores celebram os 15 anos da Escola André Volnei com um espetáculo que percorre culturas e países através da patinação artística.
Local: Ginásio Poliesportivo do Rádio Clube Campo
Horário: 19h
Entrada: R$ 25,00 (meia) e R$ 50,00 (inteira)

Carnage Fest - Uma noite intensa de metal com as bandas Almanon, Buzkashi, MaximumConspiracy, Desolaction e God of Carnage.
Local: Buteco do Miau
Horário: 19h
Entrada: R$ 25,00

DOMINGO (9/11)

6ª Feira Underground – Edição Halloween - A Praça Cuiabá recebe mais uma edição da feira alternativa, com bandas autorais, brechós, expositores e concurso de fantasias com prêmios.
Local: Praça Cuiabá – Avenida Noroeste
Horário: 16h às 22h
Entrada: gratuita

Oficina de Artesanato – Embalagens Natalinas - Atividade gratuita e criativa para quem quer aprender a reutilizar materiais e produzir embalagens natalinas personalizadas.
Local: Norte Sul Plaza – corredor lateral da loja Sonho dos Pés
Horário: 14h às 16h
Entrada: gratuita

Festa “Dia das Bruxas” - O clima de Halloween toma conta do Capivas com fantasias, trilha sonora temática e muita animação.
Local: Capivas Cervejaria
Horário: a partir das 19h
Entrada: R$ 10,00

