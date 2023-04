Chico Buarque recebe Prêmio Camões em Portugal

O cantor, compositor e escritor Chico Buarque recebeu, durante cerimônia em Sintra, em Portugal, nesta segunda-feira (24), o prêmio Camões, considerado o mais importante da literatura de língua portuguesa.

Apesar de ter recebido o prêmio só hoje, Chico foi premiado ainda em 2019, porém, o ex-presidente Bolsonaro se recusou a assinar a documentação necessária para que o artista recebesse o diploma.

"Conforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu prêmio Camões, deixando espaço para a assinatura do nosso presidente Lula", afirmou o cantor durante a cerimônia de entrega.

O presidente Lula também esteve presente na cerimônia, e afirmou que a entrega corrige um erro cometido pela gestão anterior. "Hoje, para mim, é uma satisfação corrigir um dos maiores absurdos cometidos contra a cultura brasileira nos últimos tempos. Digo isso porque esse prêmio deveria ter sido entregue em 2019 e não foi”, comentou.

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, comparou o cantor brasileiro com Bob Dylan, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 2016.

Além de Buarque, devem receber o prêmio o escritor português Vitor Manuel de Aguiar e Silva, a moçambicana Paulina Chiziane e o brasileiro Silviano Santiago. Com isso, sobe para 6 o número de brasileiros laureados.

