Cia Dançurbana leva dança e imaginação às escolas da Capital

A Cia Dançurbana promove, de 28 a 31 de outubro, a quarta edição do projeto “Circula Dançurbana”, que leva dança, brincadeiras e imaginação às escolas de Campo Grande. A programação inclui apresentações dos espetáculos “K-zuu” e “R.U.I.A – Realidade Ultrassônica de Invasão Aleatória”, além da oficina formativa “Que dança se dança na escola?”, voltada para arte-educadores e professores.

Voltado às crianças de 0 a 7 anos, o espetáculo “K-zuu” convida o público a mergulhar em um universo lúdico inspirado na curiosidade e no movimento, enquanto “R.U.I.A”, criado para o público de 7 a 14 anos, mistura fantasia e criatividade ao recriar o ambiente do recreio escolar.

O projeto, que também passou por Três Lagoas e Dourados, busca ampliar o acesso à dança e valorizar a arte como parte essencial do desenvolvimento infantil. Realizado pela Cia Dançurbana, Ministério da Cultura e Governo Federal via Lei Rouanet, o “Circula Dançurbana IV” conta com o patrocínio da MSGÁS e da Real H.

Programação

No dia 28 de outubro, a Cia Dançurbana apresenta o espetáculo ´K-zuu´, às 8h30, no EMEI Piratininga e, às 14 horas, no EMEI Ipiranga.

Já no dia 29, a companhia chega na Escola Municipal Nerone Maiolino com o espetáculo ´R.U.I.A – Realidade Ultrassônica de Invasão Aleatória´, com sessões às 9h30 e 13h30.

E, no dia 31, das 13h às 18 horas, o projeto realiza a oficina formativa ´Que dança se dança na escola?´, voltado para arte-educadores e professores, na Casa de Cultura (sala de Artes Cênicas) . A

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também